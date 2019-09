Quando l’ha saputo non è riuscita a trattenere il suo stupore: Barbara D’Urso era a dir poco incredula a Pomeriggio Cinque. Tra i tanti argomenti trattati nel salotto pomeridiano di Canale 5 da poco tornato in onda, Carmelita ha commentato la notizia della rottura tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari e la sexy professoressa siciliana si erano innamorati pochi mesi fa durante l’ultima edizione del Grande Fratello, condotta proprio dalla D’Urso, e sembrava che la storia procedesse a gonfie vele.

Poi, nelle scorse ore, Ambra ha annunciato che era finita. “Lui non mi dimostra amore – ha fatto sapere la ex gieffina sui social – Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza”. (Continua dopo la foto)









“In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa – ha continuato la Lombardo – Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C’era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c’erano altre priorità, come è normale che sia”. Dopo questo sfogo, Barbara D’Urso ha commentato la notizia con Valentina Vignali, anche lei concorrente dell’ultimo GF e anche lei incredula. (Continua dopo la foto)





La giocatrice di basket ha raccontato di aver sentito Ambra al telefono ma era impegnata con il lavoro: “Ti richiamo più tardi, mi ha detto”. La Vignali ha incontrato la coppia appena 3 giorni prima durante un evento in Sicilia e tra loro sembrava tutto a posto. “Anche io li ho incontrati”, ha confermato la D’Urso. E poi: “Pare si siano lasciati, non ci posso credere”, ha aggiunto stupita. (Continua dopo le foto)







Più tardi, nella notte, anche Kikò Nalli è intervenuto. “Ciao a tutti – ha scritto sui social – Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato. Non ho voglia di parlare, ho voglio di tirare le somme di tante cose”. “Ah, dimenticavo… sono serenissimo. Daje!”, ha concluso l’hairstylist.

