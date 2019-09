Tra i tronisti della stagione 2019/2020 di Uomini e donne c’è anche Sara Tozzi, un nome già noto al pubblico grazie alla partecipazione della ragazza a Temptation Island. La giovane, infatti, è stata una tentatrice nell’ultima edizione del reality dell’estate. “Sono di Modena, faccio la barista e sono la maggiore di tre fratelli. – ha raccontato la giovane durante il video di presentazione di Uomini e Donne – Non siamo figli degli stessi genitori. I miei sono separati da 16 anni. Mio padre è accompagnato ed ha avuto Tommaso dalla nuova compagna. Ho un bellissimo rapporto con tutti”.

"Mio padre – ha raccontato Sara Tozzi nel filmato – ha un nightclub. Il lavoro di papà ha influito nella mia vita, ma più mio padre che il suo lavoro. Lui guarda molto l'aspetto fisico a differenza mia. Troppo peso alla fisicità e all'apparenza. Io vorrei che si notasse più la mia anima che il mio seno o le mie labbra". Al contrario di Giulia, però, Sara l'abbiamo già vista in televisione. La tronista di Uomini e Donne è apparsa sul piccolo schermo durante l'edizione del 2019 di ''Temptation Island''.









Sara Tozzi ha preso parte all'ultima edizione in veste di tentatrice. Esperienza, questa, che non è però stata tanto fortunata. Nella prima puntata la ragazza ha dato la ghirlanda a Massimo Colantoni ma lui ha scelto di conoscere meglio prima Federica Lepanto e poi Elena Cianni. Dunque la bella Sara Tozzi è apparsa solo per poco ed è tornata alla vita di tutti i giorni. La redazione di Uomini e Donne ha deciso di chiamarla per la stagione 2019-2020 del dating show condotto da Maria De Filippi e lei ha accettato.





Sara Tozzi ha studiato al Liceo psicopedagogico Carlo Sigonio di Modena, ma poi ha preferito interrompere gli studi. Dopo il diploma, infatti, non ha frequentato l'università e ha scelto il mondo del lavoro per avere la sua indipendenza economica. Oggi fa la barista nella sua città, anche se dopo l'esperienza a Uomini e Donne potrebbe prendere la strada della tv e dei social che hanno intrapreso molti dei suoi ex colleghi.





La giovane è la maggiore di tre figli. Ha una sorella di 20 anni e un fratellino di 11 anni, Tommaso, che però è nato dalla relazione del padre con la nuova compagna. Ha un rapporto bellissimo con loro e sono tutti molto uniti. I genitori di Sara Tozzi separati da circa sedici anni. La madre è impiegata, mentre il padre gestisce un night club. La tronista di Uomini e donne Sara Tozzi è nata a Modena l’8 agosto 1997. È alta un metro e sessantotto centimetri e pesa circa 55 chili.

