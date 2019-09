Quando Serena Enardu era tronista a Uomini e Donne il figlio Tommaso era piccolissimo. Oggi lei è una delle protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip insieme al compagno Pago e lui, ormai 14enne, la segue come tutti in tv. E la difende. Tommaso, che è spesso presente negli scatti social della madre e ha un suo account Instagram, ha deciso di non rimanere in silenzio davanti alle accuse che Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena dopo l’esperienza a UeD, le ha rivolto. Un passo indietro: nella prima puntata il comportamento della Enardu ha fatto discutere e Conversano le ha puntato il dito contro, lasciando intendere come fosse “sempre stata così”.

Tommaso ha quindi sparato a zero contro l’uomo che ha conosciuto quando aveva solo 4 anni. “Sono fiero di mia madre, che non si è messa filtri davanti alle telecamere, che non ha fatto una recita. Sono felice che lei sia al cento per cento se stessa – ha esordito Tommaso in una Instagram story – Ciò che mi porta a fare questa storia è un’altra persona che si è sentita in dovere di commentare, senza alcun motivo valido […] Auguro a questa persona che la smetta”. (Continua dopo la foto)









“Visto che la gente parla, io per favore ti chiedo di smetterla di fare le storie, non è giusto, non sei nella posizione di farlo – ha continuato Tommaso rivolgendosi a Giovanni Conversano – Ti senti figo a far vedere che hai gente che ti supporta, anche io ce l’ho ma non mi metto a pubblicare, non sono così stupido, però spero che tu la smetta. […] Tu, dopo aver tradito mia madre 9 anni fa, e lo sappiamo tutti, sei stato la persona peggiore che è entrata in questa casa e te lo dico io che da bambino di 4 anni risultavi alquanto tediosa come persona”. (Continua dopo la foto)





Il figlio di Serena Enardu ha poi concluso il suo sfogo invitando Giovanni a smetterla: “Metti una storia in cui scrivi scusa e siamo tutti felici”. Giovanni, a quel punto, è nuovamente intervenuto sui social per mettere la parola fine alla questione dicendo che la sua intenzione “non era quella di dire che sono un santo”. “È evidente che ognuno di noi ha le proprie debolezze – ha spiegato l’ex tronista – Dopo 9 anni è arrivata l’evidenza dei fatti. Il mio interesse non era attaccare, ma difendere, visto che la signora non ha mai perso occasione per commentare”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Buona Festa della mamma a tutte le MAMME ❤️ Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu) in data: 12 Mag 2019 alle ore 1:10 PDT



La querelle sembra essere finita qui. Ricordiamo che la storia tra Serena e Giovanni è durata 3 anni e non è finita bene. Poi nel 2013 lei ha incontrato il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, con cui ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip. Tommaso è nato da una storia importante di Serena, classe 1976, antecedente alla sua partecipazione a UeD di cui però non si sa molto. I due, che si somigliano molto, hanno un bellissimo rapporto, confidenziale e amichevole. E a giudicare dagli scatti social, Tommaso è anche molto legato a Pago. Quest’ultimo è papà di Nicola, avuto dalla ex Miriana Trevisan.

Temptation Island Vip, Pago in lacrime dopo aver visto i video di Serena Enardu