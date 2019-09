Giulia Quattrociocche è una tronista della stagione 2019-2020 di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14:45. Sulla vita privata di Giulia Quattrociocche non sappiamo molto infatti non si tratta di un volto noto nel mondo dello spettacolo. Giulia ha un negozio virtuale su Depop un sito dove è possibile vendere le proprie cose tra privati e nel 2019 diventa una delle tronista di Uomini e Donne, insieme a lei anche Sara Tozzi, Alessandro Zarino e Giulio Raselli.

Dopo aver conseguito il diploma, Giulia Quattrociocche ha deciso di proseguire gli studi presso l’Università di Roma Tor Vergata e ha scelto il corso di Scienze Politiche. Durante la sua presentazione per Uomini e Donne, su di se ha raccontato: “Sono una piagnona. Anche davanti al telegiornale, parte la lacrimuccia. Quest’estate lavoro perché ho dato la mia parola ad un amico. Ha un ristorante. Gli serviva una mano, ci sto. Vado una settimana in Sardegna con una mia amica, il ragazzo e mia mamma. Me la porto spesso. Lei non mi fa pagare tutto. Le do’ una grande mano.” (Continua a leggere dopo la foto)









Invece con il papà i rapporti sono più freddi: “Papà, meglio non parlarne. Non ho un buon rapporto. Gli voglio bene, è un mio padre. Non ci troviamo più di tanto. Mi ammazzerei per mio padre perché è mio padre.” Ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto. Giulia è poco avvezza alle telecamere e anche sui social non è particolarmente attiva. “Sono di Roma, sto finendo l’università, mi manca l’ultimo anno – spiega alla redazione – Da grande vorrei fare un lavoro modesto, che mi faccia stare tranquilla, che mi possa permettere di far stare tranquilla mia mamma, e che mi permetta di costruire una famiglia, non ho troppi grilli per la testa”. (Continua a leggere dopo la foto)





Giulia racconta di voler prendere “la seconda laurea in scienze politiche e cercare qualcosa all’estero. L’esperienza in Cina sarebbe molto interessante, ne ho avuto l’occasione ma non me la sono sentita, non me la sentivo di lasciare mia madre”. Di quest’ultima dice di esserle molto legata: “Lei ha avuto un passato molto particolare, per me è una cosa da proteggere. Penso quasi di doverla difendere io certe volte”. In amore “non mi fido mai fino in fondo, sono sempre pronta alla via di fuga – prosegue Giulia – ”Non è che ho paura di essere fregata, è che penso che la famiglia è una cosa importante. Non credo nel matrimonio, credo che sia un’istituzione sopravvalutata, ma famiglia è qualcosa di diverso”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Vorrei trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: qualcosa da proteggere e tutelare. Non ho mai tradito, ma forse lo sono stata. Non perdonerei mai tradimento. Quando mi innamoro divento scema, sono capace di fare regali a caso, sono premurosa. Odio i narcisisti”. Giulia Quattrociocche è nata a Roma nel 1992, è alta circa un metro e sessantacinque centimetri e pesa circa cinquantatré chili.

Giulio Raselli: età, altezza, peso, fidanzata e figli