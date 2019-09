Giulio Raselli è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Insland 2019. Cresciuto in questo paese, ha da sempre mostrato la sua grande passione per lo sport e in particolare per il basket, tanto da aver tentato di intraprendere una carriera in questo campo. Giulio, infatti, ha raccontato che proprio per seguire questa sua passione e fare il giocatore di basket si è ritrovato a lasciare casa all’età di 14 anni.

La carriera nel basket si è conclusa presto. Giulio Raselli, ha dovuto rinunciare a questa sua passione per tornare a casa e aiutare la famiglia nella sua attività, una gioielleria e produzione di gioielli, "Seven Jewles", che vanta anche collaborazioni con brand importanti e personaggi famosi. Nel 2012 ha avuto una relazione, durata più di tre anni, con una ragazza di nome Livia. Nel 2019 partecipa a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglià, lei però gli preferisce Manuel. Durante un'intervista per Uomini e Donne Magazine, ha ammesso: "Gli ultimi giorni non sono stati sereni. Non averla vista mi ha fatto riflettere. Credo sia una situazione che possa essere affrontata e risolta''.









''Da un lato, i toni duri che usa Giulia nei miei confronti credo siano anche delle provocazioni. – aveva detto Giulio Raselli – Purtroppo fa parte del mio carattere, alle volte, restare in silenzio e spesso commetto l'errore di pensare che gli altri possano capirmi senza che io parli. Penso che Giulia questo sia in grado di farlo ma sicuramente ha bisogno anche di un qualcosa in più da parte mia." Ma Giulia Cavaglia sceglie Manuele e Giulio esce dallo studio da single. La sua esperienza in televisione continua e nel giugno del 2019 Giulio Raselli entra nel cast di Temptation Island nelle vesti di tentatore.





Qui intreccia una conoscenza con la fidanzata Sabrina, fidanzata con Nicola (molto più giovane di lei), che durante l'esperienza nel resort ha trovato in Giulio un ragazzo molto maturo che l'ha presa di testa e le ha suscitato anche un interesse fisico. Durante il weekend da sogno, però, Giulio Raselli ha manifestato a Sabrina la sua mancanza di interesse verso di lei, dicendole di vederla solo come un'amica e quindi di non voler proseguire la conoscenza al di fuori del programma. Nel settembre del 2019 diventa tronista della nuova stagione di Uomini e Donne insieme all'ex tentatore Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi.





Giulio Raselli ha una vera e propria passione per i tattoo, ne ha più di 20 sparsi in tutto il corpo. Tra questi spicca un teschio sulla spalla destra, sempre sul braccio troviamo un cuore, la scritta “Trust”, una bussola, una data (1989), la scritta “The chosen one”. Giulio Raselli è nato a Valenza, in provincia di Alessandria, in Piemonte, il 1° gennaio 1990.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è alto 1.86 metri e pesa circa 75 chili.

