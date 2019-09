È quasi tutto pronto per la nuova edizione di Detto Fatto. Anche la padrona di casa, Bianca Guaccero, ha avvisato i suoi tanti fan dell’imminente ritorno del programma che vedremo in onda su Raidue a partire dal prossimo lunedì, 16 settembre. La bella conduttrice che lo scorso anno non ha fatto rimpiangere Caterina Balivo ha condiviso sul suo profilo Instagram un filmato in cui dà il grande annuncio.

"Esattamente un anno fa iniziava una grande avventura – commenta Bianca – non sapevo ancora bene cosa mi aspettasse ma ero stracolma di gioia! Mancano pochi giorni, prima di salire nuovamente su questa gigantesca montagna russa! Tante cose mi avete scritto e chiesto, l'unica cosa che mi sento di dirvi è che sono emozionata quasi più della prima volta, sento tantissima responsabilità anche per tutto il bello che abbiamo raccolto l'anno scorso… ci sono stati tanti cambiamenti, ma noi come sempre li affronteremo con grande umiltà ed entusiasmo".









Bianca Guaccero dà poi appuntamento al suo pubblico al 16 settembre quando, a proposito di novità, vedremo a fianco a lei Guillermo Mariotto. Lo stilista venezuelano prenderà infatti il posto di Giovanni Ciacci, il costumista veterano della trasmissione. Un passaggio di testimone importante: Mariotto va infatti a sostituire un personaggio storico e molto amato dal pubblico di Raidue ma sicuramente riuscirà a conquistarlo.





Ed ecco che per "rompere il ghiaccio" in vista della conduzione fianco a fianco di Detto Fatto Bianca e Guillermo si sono mostrati in una versione inedita. A letto insieme, lei con un simpatico pigiamino celeste con un panda gigante sul davanti e lui in total black. La foto, per nulla maliziosa e pubblicata dalla Guaccero su Instagram, ha subito scatenato una pioggia di commenti.







C’è chi non crede di riuscire a superare l’assenza di Ciacci e commenta “Nooo, vi prego lui no” e “No, per carità no” e chi invece fa i salti di gioia perché lo adora. Non mancano poi i messaggi ironici sotto al post della bella Bianca. “È un incubo veramente svegliarsi a fianco a Mariotto”. In attesa di scoprire come sarà Detto Fatto senza Ciacci e con Mariotto, la Guaccero ha rivelato a Nuovo tv che “ci saranno tanti contest e tutorial per aiutare a districarsi nel mondo della burocrazia, dell’economia e del lavoro, oltre allo spazio ‘Dai che ce la fai!’ dove potrà sottoporsi al giudizio del pubblico chiunque ritenga di avere abilità particolari!”.

