‘Storie italiane’. Malore in diretta per la vip incinta, Eleonora Daniele ferma tutto

Matrimonio in vista in casa Arcuri. Sergio, il fratello di Manuela, ed ex fidanzato di Mercedesz Henger, si sposerà e sarà presto papà. Lo ha rivelato in studio a Storie italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, dove era ospite in studio insieme alla fidanzata Valentina Donazzolo. “Ho regalato un paio di mesi fa l’anello alla mia fidanzata Valentina”, aveva raccontato Sergio (ex ufficiale dell’esercizio, al momento attore e produttore) amatissimo dalle donne. “È tutto vero. Stiamo organizzando le nozze”, ha confermato con tanto di sorriso sulle labbra.

Per la felicità di sua sorella Manuela, che è legatissima a lui da sempre. Tempo fa Sergio aveva raccontato di aver incontrato casualmente ad una cena Valentina (la sua attuale fidanzata) che lavorava in Spagna. Poi è tornata in Italia per amore. Adesso, la coppia si è messa al lavoro per organizzare il sì ed è pronta per l’arrivo della bambina. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma mentre Eleonora Daniele li intervistava, Valentina, ormai alla fine della gravidanza, ha però avuto un malore che ha preoccupato tutti e in particolar modo la conduttrice. Dopo aver mandato in onda un filmato sulla coppia, Eleonora Daniele ha notato che Valentina aveva qualcosa che non andava e ha subito chiesto che fosse mandato in video un altro servizio per darle il tempo di capire quanto seria fosse la situazione. (Continua a leggere dopo la foto)





“Sta bene. Ha avuto un momento di commozione.- ha detto la conduttrice finito il collegamento con l’rvm – Tra un po’ ritorna. È andata a bere un goccio d’acqua, ha preferito alzarsi un attimo”, ha fatto sapere la Daniele. Poi la telecamera ha inquadrato la Donazzolo dietro le quinte in modo da rassicurare tutti sul suo stato di salute. Valentina ha voluto rassicurare tutti: “Adesso sto meglio, sono molto emozionata. Forse sono state le luci un po’ forti dello studio…”, ha spiegato la compagna di Sergio Arcuri, visibilmente provata dal caldo. (Continua a leggere dopo la foto)





A quel punto Eleonora Daniele ha chiesto ai tecnici di accendere lil climatizzatore e di abbassare la temperatura dello studio. “Per favore mi mettete l’aria condizionata più forte”, ha detto la conduttrice. Per fortuna non è stato niente di grave. Valentina e la piccola che porta sin grembo, Nicoel, stanno benissimo. “Manca un mese, stiamo facendo un corso pre parto, anche perché la assisterò in sala operatoria – ha detto Sergio – dovrei tagliare il cordone ombelicale ma non so se riuscirò a farlo. Spero di reggere ma molti miei amici mi hanno detto che non è così semplice. La cosa certa è che voglio stare con lei, per forza”.

