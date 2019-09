Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ‘incidente’ a ”La vita in diretta”. Cosa è successo

Attualità, cronaca, storie di vita, grandi ospiti. Tutti i giorni live: una finestra aperta sulla quotidianità degli italiani accompagnerà il pomeriggio dei telespettatori. La Vita in Diretta, il contenitore di informazione e di intrattenimento di Rai1 è tornato in televisione lunedì 9 settembre con la coppia inedita composta da Lorella Cuccarini e dal volto del Tg1 Alberto Matano, in un’edizione rinnovata. La nuova edizione inizia alle 16 fino all’11 ottobre, mentre dal 14 tornerà alla collocazione tradizionale delle 16.50.

Il direttore di Rai1 Teresa De Santis nel corso della presentazione a Viale Mazzini si è detta contenta della nuova coppia di conduttori. “Alberto e Lorella sono due figure con storie professionali articolate, parlano da sole. “Dall’inizio della mia direzione sono stati entrambi il mio punto fisso”, aveva detto.”Sono emozionato, per me è un passaggio che arriva dopo molti anni di lavoro in Rai. – aveva confidato Alberto Matano – In questa attesa è stato scritto di tutto, ma io e Lorella siamo due lavoratori; siamo due conduttori operai”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nella nostra versione de La vita in diretta alterneremo momenti più significativi con momenti più leggeri di puro intrattenimento. Racconteremo la storia delle persone comuni e verranno a trovarci molti amici. Sono contento di lavorare con Lorella perché é una grande professionista ed è sempre molto puntale”, aveva detto ancora il giornalista. “Come ben immaginate, provenendo dal Tg1, porterò la mia impronta giornalistica”. Lunedì è andata in onda la prima puntata e il giornalista ha festeggiato il compleanno insieme ai telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)





Gli ascolti de La Vita in Diretta sono stati inferiori rispetto a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso ha vinto contro Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Non è bastata la curiosità del pubblico per la nuova conduzione del programma pomeridiano del primo canale della Tv di Stato. La Vita in Diretta ha fatto registrare il 14,4% di share (presentazione al 12,8%), mentre Pomeriggio 5 ha ottenuto il 16,4% di share, nella prima parte il 15,7% e nella seconda il 13,5%. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo la prima puntata molto attesa, Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati sorpresi da un piccolo incidente in studio prima della loro entrata. Niente di preoccupante per la nuova coppia di conduttori, i due sono rimasti bloccati dietro al led dello studio e per alcuni minuti non sono riusciti a entrare nello studio. “Non ci volevano far entrare“, ha detto Lorella Cuccarini mentre rideva e scherzava insieme al collega.

