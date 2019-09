Pamela Prati dopo lo scandalo Mark Caltagirone. Sono passati mesi, ma da giorni il nome dell’ex stella del Bagaglino è tornato di prepotenza sulle pagine del gossip. Mentre la sua ex socia Pamela Perricciolo è attesa a Domenica Live e l’altra, Eliana Michelazzo, ha lanciato nuove accuse, pare che la Prati non sia ospite gradita in tv. O meglio, per quanto riguarda Mediaset pare che non si riesca a trovare un accordo.

La Prati vorrebbe tornare a Verissimo per una sorta di ‘resa dei conti’, ma Silvia Toffanin sembrerebbe essersi opposta a elargire un cachet alla showgirl che ha preso in giro tutti con le sue bugie e il finto/mai celebrato matrimonio con Mark Caltagirone. A quanto pare la padrona di casa di Verissimo vuole concedere a Pamela solamente un rimborso spese. Ma se l’ospitata a Mediaset è ancora in trattativa, quella in Rai è completamente da escludere. (Continua dopo la foto)









Dopo quanto accaduto a Domenica In con Mara Venier, infatti, sembra che la Prati non sia assolutamente la benvenuta a viale Mazzini. Nel frattempo cresce l’attesa per l’ospitata di Pamela Perricciolo alla prima puntata di “Live, non è la D’Urso” che andrà in onda il prossimo 15 settembre. Secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe in mano una testimonianza che potrebbe riaprire il Prati-Gate. (Continua dopo la foto)





Ma se il futuro di Pamela Prati in tv è ancora incerto e alla showgirl sarda servirà ancora del tempo per mettersi tutto alle spalle, la sua strepitosa forma fisica dimostra che lo scandalo che l’ha travolta è solo un brutto ricordo. Lo dimostrano gli ultimi scatti che Pamela ha regalato ai suoi follower di Instagram: una serie di fotografie una più sensuale e ‘hot’ dell’altra. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@pamelaprati) in data: 8 Set 2019 alle ore 2:56 PDT



Nonostante i 60 anni e il brutto periodo passato negli ultimi mesi, Pamela Prati è più sexy che mai. E l’ultima foto social, quella con il costume intero giallo limone, sgambatissimo e pieno di intrecci, lascia senza fiato. Pamela ha un fisico da top model. Corpo perfetto e curve procaci in bella mostra, il tutto condito da pose bollenti, non fanno altro che alzare la temperatura in rete.

Lorella Boccia super hot, il seno “esplode” e la visione è celestiale. La foto da infarto