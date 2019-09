Daniele Liotti è uno degli attori più apprezzati della fiction italiana. Dopo un breve inizio come calciatore, prende parte come figurante speciale alla trasmissione televisiva Primadonna di Gianni Boncompagni su Italia 1 e nel 1995 esordisce come attore lavorando nella miniserie televisiva Non parlo più. La grande notorietà è arrivata con la commedia Cresceranno i carciofi a Mimongo. Altre serie alle quali ha preso parto sono state: Il bell’Antonio, Don Gnocchi, Un’Altra Vita, Squadra Mobile.

Nella fiction “Un passo dal cielo 4″ Daniele Liotti interpreta Francesco Neri, che ha preso il posto di Pietro Thiene, interpretato dall’amatissimo Terence Hill. “Una grande responsabilità, – ha raccontato l’attore – Terence Hill è un attore di grande umanità che ho amato fin dall’infanzia. Subentrare a lui in Un passo dal cielo, serie così amata grazie a lui, è un privilegio che ho cercato di onorare con il massimo rispetto, ce l’ho messa tutta, mi auguro che il pubblico apprezzi e rimanga soddisfatto”. Attualmente è felicemente fidanzato con Cristina D’Alberto, attrice protagonista di Un posto al sole, nel quale interpretava il personaggio di Greta. (Continua a leggere dopo la foto)









Daniele ha due figli: Francesco (nato nel 1988 dalla relazione con l’ex compagna Arianna) e Beatrice, nata il 15 settembre 2017 dall’attuale compagna. “Il vero grande amore della mia vita è Francesco, il figlio nato dalla mia precedente relazione con Arianna. Sono felice di come Francesco stia crescendo, e devo dire che Arianna ed io, quando abbiamo deciso di separarci perché il nostro rapporto non funzionava più, siamo riusciti a essere dei bravi genitori, evitando che Francesco risentisse della situazione. All’inizio l’idea di diventare padre mi spaventa, poi sono entrato nel ruolo con grande naturalezza. Aver mantenuto un buon rapporto con la madre di mio figlio mi rende orgoglioso” ha spiegato a Visto Daniele Liotti. (Continua a leggere dopo la foto)





Per quel che riguarda il rapporto con la compagna Cristina, Daniele Liotti ha detto di essere un compagno molto fedele. Quando è innamorato di una persona, per lui esiste solo lei. “Credo nell’amore, questo è sicuro. – ha spiegato l’attore a Gossipblog – Quando sono fidanzato guardo solo lei, le altre donne non esistono, e non la do per scontata. Lei diventa la mia musa ispiratrice. Il matrimonio è un punto d’arrivo, non di partenza. Ci posso pensare solo dopo molti anni insieme perché sancisce qualcosa che si è costruito insieme. E può arrivare a qualsiasi età. Un sentimento vero e sincero non ha età, anzi, con il tempo ti permette di conoscere meglio pregi e difetti, ti porta ad amare meglio e a non ripetere gli stessi errori”. (Continua a leggere dopo la foto)





La carriera di Daniele Liotti si divide tra teatro, cinema e televisione. è Da tempo testimonial dell’onlus Parent Project, associazione attiva nella lotta della distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Nel 2017 è stato nella giuria di ‘’Amici di Maria De Filippi’’. Ha due fratelli, Marco e Roberto Liotti, entrambi cantanti. Daniele Liotti è nato a Roma 1 aprile 1971. È alto 1,88 centimetri e pesa 78 chilogrammi.

