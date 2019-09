Lutto nel mondo del cinema. Un infarto porta via un grande. È morto mentre era al ristorante con la sua famiglia

Lutto nel mondo del cinema: è morto a 54 anni il regista Alessandro Valori. Da anni viveva e lavorava a Roma, ma era originario di Macerata dove tornava spesso a trovare i fratelli Alfonso e Federico, entrambi avvocati, e per la collaborazione che aveva con Iginio Straffi, l’imprenditore della Rainbow di Loreto, inventore delle fatine Winx. Ieri sera era a cena a Recanati, nelle Marche, con Straffi e due sceneggiatori americani quando d’improvviso è stato colto da malore. E’ stato subito soccorso, è intervenuto anche un medico che era a cena nel locale, ma è stato tutto inutile.

Il regista è morto per un infarto fulminante. Il regista viveva a Monte Mario. Lascia la compagna Carmen e un figlio di 17 anni. I funerali non sono stati ancora fissati. Il corpo è stato ricomposto all'obitorio dell'ospedale di Macerata. "Era il piccolo di casa, gli volevamo molto bene – dice tre le lacrime il fratello Federico Valori – Ieri sera era a cena con Straffi e due sceneggiatori di Hollywood, era il suo momento, stava per spiccare il volo, avrebbe visto ripagati anni di sacrifici".









Quattro i suoi film usciti nelle sale, tra cui Radio West nel 2003 con Pietro Taricone e Kasia Smutniak. La famiglia Valori è molto nota, non solo nelle Marche. Il padre Domenico Valori era stato parlamentare del Pci e avvocato penalista di gran fama. Fu proprio in un set di Valori che Kasia Smutniak e Pietro Taricone si conobbero e per un certo verso si amarono.









Era il set di "Radio West", è qui che Kasia conosce quello che a breve sarà il compagno di vita Pietro Taricone, icona del primo Grande Fratello dal quale avrà la figlia Sophie. Purtroppo il loro sogno d'amore svanirà nel 2010, quando Taricone muore a seguito di un tragico incidente di paracadutismo.



Valori era molto conosciuto, i suoi ultimi film erano stati un successo al cinema e di critica. Tiro Libero è l’ultimo film uscito, nel 2017, ed era stato realizzato con una produzione tutta maceratese. Oltre all’attore Simone Riccioni, protagonista della pellicola, nel film comparivano anche Nancy Brilli e Biagio Izzo. È del 2015 Come saltano i pesci, altro film legatissimo alle Marche, girato

soprattutto a Porto San Giorgio e Amandola.

