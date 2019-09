Non è passata inosservata la presenza di Serena Enardu a Temptation Island Vip 2. Il reality delle tentazioni, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi, è iniziato è iniziato col botto e l’ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto nulla per rimanere in disparte. Fin dai primi istanti all’interno del villaggio delle fidanzate Serena Enardu ha instaurato un ottimo rapporto con il single Alessandro e questo ha fatto preoccupare il fidanzato Pago.

Questo atteggiamento ha mandato non solo in confusione il fidanzato, che disperato ha già versato lacrime amare durante il primo falò, ma ha anche risvegliato gli animi dell'ex fidanzato storico di Serena, Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne. "Dopo tanti anni, circa nove, tutti i nodi vengono al pettine", esordisce Giovanni Conversano sui social. L'ex tronista, ora felice accanto a Giada Pezzaioli e al figlio Enea, ha voluto commentare la puntata di Temptation Island Vip e il comportamento dell'ex fidanzata Serena Enardu.









Lui e la gemella di Elga hanno fatto parte della storia di Uomini e Donne, quando Serena era tornata da lui, scendendo le scale per la gioia del pubblico, e insieme erano andati via. Un momento cult del programma di Maria De Filippi. La storia fra Giovanni Conversano e Serena Enardu è durata fra alti e bassi circa due anni, terminando con un tradimento da parte di lui con Pamela Compagnucci, ex scelta di Federico Mastrostefano. Oggi Conversano è tornato a parlare della sua ex fidanzata, criticando aspramente il suo comportamento all'interno di Temptation Island Vip.





"Quando mi chiedevate: 'Cosa pensi?' Io penso che lei sia quel che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva. Io lo sapevo, motivo per il quale fuori, via (fa anche il gesto con le mani, ndr.). Che disastro! Qualsiasi cosa va bene, basta che sia di carne!". E ancora: "Fatemi capire, ma siamo ancora all'inizio del programma? Ma di cosa stiamo parlando? – si è chiesto Giovanni – Qualsiasi cosa va bene, basta che sia di carne! Amico mio (Pago, il fidanzato di Serena Enardu ndr) ce ne hai messo di tempo ma lo hai capito alla fine, io l'ho capito dopo due giorni. Stai tranquillo, non piangere! Lei della serie basta che respirino! Solo io potevo darle pane per i suoi denti.. anzi nei denti!".





Dopo la pubblicazione del video sfogo di Giovanni Conversano, la gemella di Serena, Elga Enardu, ha deciso di parlare e con un semplice commento ha chiesto a tutti di ignorare l’ex tronista di Uomini e Donne: “Vi chiedo la cortesia di ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena. Vi chiedo di non commentare, perché è quello che vuole. Per quanto mi riguarda non andrò a vedere il contenuto. Non mi interessa. E non giratemi niente”.

