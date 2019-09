Colpo di scena clamoroso a Caduta Libera. Persino Gerry Scotti, il padrone di casa del quiz show in onda nel preserale di Canale 5, è rimasto spiazzato. “Signori il colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno – ha detto il conduttore al pubblico in studio e a casa – Non mi aspettavo davvero questo colpo di scena”. Nell’ultima puntata andata in onda è successo quello che nessuno, Gerry Scotti compreso, si aspettava.

Christian Fregoni, il bagnino di Brescia e campione succeduto a Niccolò Scalfi, ha perso ed è finito nella botola dopo ben 40 puntata e 210mila euro vinti. “Avete appena visto Christian perdere il titolo di campione di Caduta Libera – ha proseguito Scotti – Ti voglio abbracciare, è stato bello conoscerti. Come tutti i grandi campioni meriti di fare i saluti che vuoi. Ti auguro tutto il bene del mondo e ti rivedremo nei tornei dei campioni. Ma andrai avanti bene, hai vinto 210mila euro”. (Continua dopo la foto)









Come Niccolo Scalfi, il “campioncino” che resta dunque imbattuto perché protagonista di 88 puntate consecutive e un montepremi complessivo di oltre 650mila euro, anche Christian Fregoni parteciperà alle puntate speciali dedicate ai campioni di tutte le edizioni. Il bagnino, per la cronaca, è stato battuto dopo una sfida serrata da Simone Praticò, 25enne di Reggio Calabria. (Continua dopo la foto)





“Io voglio innanzitutto ringraziare te Gerry – ha detto Christian a caldo, prima di abbandonare lo studio di Caduta Libera – Voglio anche ringraziare tutto lo staff e la produzione per questa meravigliosa esperienza incredibile. È stato davvero bello stare qui in mezzo, vivendo così tante emozioni sempre al vertice della tensione. Non posso che fare i complimenti al nuovo campione e andare. Buona fortuna per il futuro”. (Continua dopo foto e post)





Adesso che è tornata #CadutaLibera, lo splash l’ha fatto #Christian…l’estate è proprio finita ..Sigh ☹️ pic.twitter.com/NGsk4oDGHf — Alina Doimo (@AlinaDoimo) September 9, 2019



L’esperienza a Caduta Libera ha fatto guadagnare a Christian Fregoni ben 210 mila euro. Come spenderà parte di questa somma? In un’intervista a Sorrisi e Canzoni, il bresciano classe 1992 ha rivelato che innanzitutto vorrebbe fare un bel viaggio in Canada o in Giappone, poi comprarsi una casa e in futuro poter essere il proprietario di una struttura sportiva.

