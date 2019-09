La prima puntata di Temptation Island Vip, e dunque l’esordio di Alessia Marcuzzi come padrona di casa, è stata piuttosto movimentata. Al punto che si è conclusa con la squalifica di una delle 6 coppie in gioco. Ciro Petrone, l’attore di Gomorra, soffriva troppo la lontananza dalla sua Federica e ha violato il regolamento raggiungendola al villaggio. Un ‘colpo di testa’ che è costato a entrambi l’uscita dal reality.

Ma anche per Pago, il fidanzato di Serena Enardu di Uomini e Donne, la puntata d’esordio è stata impegnativa. I due, insieme da 6 anni e mezzo, sono sbarcati in Sardegna perché lamentano una vita monotona che vorrebbero movimentare. Lei, appena entrata nel villaggio, non ha nascosto i problemi che a suo avviso ha questa lunga relazione. Serena si è sfogata subito e in un confessionale ha tirato fuori tutte le frustrazioni del suo rapporto. (Continua dopo la foto)









“Manca quella cosa in più che deve esserci in un rapporto di coppia – ha detto la ex tronista di Uomini e Donne – A lui basta tenermi accanto a sé sul divano per accendersi. A me no. Io faccio tanto sforzo per stare con lui perché a volte non ne ho proprio voglia. Non sono completamente felice. Però non è facile trovare una persona pulita come lui, perciò mi dico che anche se manca qualcosa posso lasciare tutto così”. (Continua dopo la foto)





Parole forti che hanno amareggiato molto il fidanzato Pago. E come se questo non bastasse, Serena si è anche avvicinata pericolosamente al single Alessandro tra balli sexy e confessioni. Alla vista dei video al famoso falò con Alessia Marcuzzi, Pago era letteralmente senza parole. Proprio nel giorno del suo 48esimo compleanno, il cantante è rimasto spiazzato al punto da interrompere la visione del terzo video. E ad abbandonarsi al pianto. (Continua dopo le foto)







“Ale non ci credo, sono senza parole, allibito – ha detto alla Marcuzzi – Che devo aspettare? Io se decido di chiudere una porta la chiudo. Mi viene da piangere. Non siamo ragazzini, può fare quello che vuole. Non mi sta mancando di rispetto con il ballo ma anche le parole. Io oggi compio 48 anni e non mi merito questa roba qua, non le ho mai mancato di rispetto”. Rientrato al villaggio, il cantante si è chiuso in se stesso, evidentemente provato per quanto visto e sentito dall’altra parte del villaggio.

Temptation Island Vip, prima puntata con squalifica immediata per la coppia