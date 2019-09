Tra i primi ospiti di Barbara D’Urso nella prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio Cinque anche Paola Caruso. La ex Bonas di Avanti un altro è spesso presente nei salotti di Carmelita (che le ha anche permesso di incontrare la sua mamma naturale) e ha da poco annunciato di volerla come madrina del suo Michelino, il figlio avuto lo scorso marzo dall’ex compagno Francesco Caserta. Nel corso della puntata, però, la conduttrice Mediaset ha rifiutato la proposta della showgirl calabrese.

“Io sono davvero onorata di questa richiesta. Ma ho ricevuto già altre proposte simili e le ho rifiutate tutte. Io tengo molto a te ma per rispetto di altri devo rifiutare. Sarò allo stesso modo madrina del cuore di Michelino”, ha spiegato la D’Urso. Che, anche se non sarà in chiesa, sarà sempre presente. Non a caso, infatti, il Battesimo del figlio di Paola Caruso verrà trasmesso in diretta tv a Domenica Live, che torna in onda proprio domenica 22 settembre. (Continua dopo la foto)









Ma lunedì pomeriggio Paola Caruso ha anche fatto un annuncio importante in trasmissione: ha ufficializzato la sua relazione con Moreno Merlo. “Ora posso dirlo ufficialmente, ho un nuovo amore”, ha esordito. Il gossip, in realtà, circolava da diverse settimane e i due si erano già mostrati insieme sui social, ma solo ora la ex Bonas ha deciso di parlarne apertamente e raccontare i dettagli di questa storia d’amore che le ha fatto tornare il sorriso dopo la delusione avuta con Caserta. (Continua dopo la foto)





“Dovevo andare alla prima del Re Leone. Doveva accompagnarmi un amico, ma non poteva più venire. Allora gli ho chiesto di trovarmi un accompagnatore figo e si è presentato lui sotto casa mia”, ha raccontato la showgirl ricordando il primo appuntamento con Moreno Merlo. “Dopo quello che ho passato, ero un po’ bloccata, ma lui è stato bravo”, ha aggiunto. (Continua dopo le foto)







Paola Caruso ha anche rivelato che il bacio c’è stato al terzo appuntamento. “Mi ha fatto conoscere Michelino, siamo andati a cena fuori e sotto casa ci siamo guardati negli occhi ed è scattato…”, ha proseguito Moreno, anche lui ospite della D’Urso. E a proposito del presunto flirt tra Francesco Caserta e Raffaella Fico, la Caruso ha sottolineato: “Lei può smentire, ma tu da mamma neppure un caffè puoi prenderci con una persona che non vuole vedere suo figlio. Non si informa neppure di come sta. La figura l’ha fatta…”.

