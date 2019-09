“Ce l’ho fatta”. Massimo Boldi, lacrime in diretta tv. Si commuove spiegando cosa è successo nella sua vita

E bravo Massimo Boldi, nuova vita, nuova moglie. Si parte col botto con la nuova stagione del programma ‘Vieni da me’: la prima puntata si è aperta con l’intervista a Massimo Boldi, occasione per ripercorrere la carriera professionale dell’attore 74enne, ma anche per svelare una bella novità nella sua vita sentimentale segnata da un passato non semplice. Arrivato davanti alle telecamere di Rai Uno con un cappello in testa che ha spiegato essere stato dettato dalla necessità di coprire un cerotto per una brutta insolazione.

Boldi poi ha esordito ricordando la moglie Marisa, scomparsa nel 2004 a causa di un tumore: “Negli anni Settanta gestivo una latteria con la mia famiglia e lì ho conosciuto mia moglie Marisa che è diventata la donna della mia vita. Siamo stati insieme 31 anni”, ha confidato l’attore prima di parlare della sua malattia che per 10 anni ha segnato le loro vite: “Sembrava guarita, ma quella malattia è terribile”. Continua a leggere dopo la foto









Resta indelebile il ricordo della donna che l’ha reso padre delle sue tre figlie Manuela, Marta e Micaela, e ancora oggi Boldi ha ammesso di sentirla molto vicina. Show must go on, tuttavia. E Nonostante il dolore per la scomparsa della moglie e il recente passato che lo ha messo a dura prova una relazione fallimentare con la ex compagna, oggi Massimo Boldi sta attraversando un momento sereno dal punto di vista sentimentale grazie a una compagna.Continua a leggere dopo la foto





“Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato”, ha annunciato l’attore che, a parte il nome di Irene, non ha voluto aggiungere dettagli sull’identità della donna che oggi è al suo fianco. D’altronde, “sono solo e spero di incontrare la donna giusta. Vorrei che vedesse solo Massimo. Continua a leggere dopo la foto e il video







Un uomo buono, pieno di premure”, ammetteva poche settimane fa… Appello che, evidentemente, ha sortito l’effetto sperato. Insomma, poteva mentire Massimo Boldi. Avrebbe potuto dire al pubblico italiano che la sua vita, senza la moglie, è rovinata e depressa. Avrebbe potuto far commuovere un sacco di gente e invece ha scelto la strada della sincerità. Bravo Massimo!

Ti potrebbe anche interessare: Giulia De Lellis, la vedremo presto in tv. E no, non è uno scherzo! Dove e quando