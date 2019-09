Temptation Island Vip è appena iniziato, ma una coppia è già fuori dal gioco. Regolamento violato, eliminazione immediata. Succede tutto nella prima puntata del reality dei sentimenti che quest’anno vede come padrona di casa Alessia Marcuzzi. Che, dopo la presentazione delle coppie e i primi giorni trascorsi da fidanzati e fidanzate nei rispettivi villaggi, si è trovata a dover rimproverare e a chiedere di lasciare il programma a uno dei protagonisti (e di conseguenza alla sua metà).

È stato Ciro Petrone a causare questa uscita inaspettata. Sin dai primi giorni l’attore di Gomorra non riesce a superare la distanza con la fidanzata, Federica Caputo, dunque la richiesta di un falò di confronto anticipato. Richiesta negata: la ragazza ha intenzione di continuare a vivere questa esperienza quindi, anche su consiglio delle sue compagne di avventura, non accetta il confronto. (Continua dopo la foto)









Sconfortato da questa decisione, Ciro rivela ad Alessia Marcuzzi di voler raggiungere immediatamente la fidanzata e la conduttrice prova a farlo ragionare: “Probabilmente vuole proseguire questo viaggio nei sentimenti, d’altronde siete a Temptation Island Vip da poche ore, è ancora troppo presto”. E una volta tornato al villaggio, anche Pago cerca di tranquillizzarlo: “Se uscite ora, uscite con quei dubbi con cui siete entrati”, dice a Ciro. (Continua dopo la foto)





Tutto inutile: il mattino successivo Ciro, con tutto lo staff che prova a fermarlo, corre verso il villaggio delle ragazze e raggiunge Federica. In lacrime le confessa di non riuscire ad andare avanti ma lei sembra infastidita: “Io mo’ esco con gli stessi dubbi”, gli dice Federica. Alessia Marcuzzi viene informata del ‘colpo di testa’ di Ciro, che così facendo ha violato il regolamento, e a quel punto raggiunge entrambi al villaggio. (Continua dopo foto e post)







Alessia è delusa e annuncia a Ciro e Federica la squalifica imminente: “Devo chiedervi di lasciare il villaggio perché Ciro ha violato le regole del gioco. Un gesto romantico, il tuo, ma non hai rispettato i sentimenti di Federica che evidentemente voleva proseguire questo suo percorso”. Come detto, infatti, la ragazza avrebbe voluto trascorrere più tempo a Temptation. Insomma, non ha preso bene la fuga di Ciro, che ha vissuto come una prevaricazione.

