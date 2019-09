“Ma come ca*** è possibile!”. UnoMattina, la gaffe è epocale: cala il gelo in studio

Non era l’esordio che sognavano per la loro prima a UnoMattina Valentina Bisti e Roberto Poletti, già conduttori della versione del format estivo della Rai. Nella puntata d’esordio di lunedì 9 settembre si stava parlando del delitto di Piacenza quando c’è stata una gaffe impossibile da non notare. Una vera e propria imprecazione in diretta tv di quelle destinate a fare il giro delle rete. La giornalista del programma – Carlotta Ricci – è sbottata per alcuni problemi dovuti al collegamento. “Ma come ca… è possibile?”, si è lasciata scappare l’inviata, che ha lasciato di sasso la conduttrice in studio. Con professionalità la Bisti è andata avanti con la trasmissione, lasciando però trasparire con lo sguardo un certo disagio. Il video, ripreso dal puntualissimo Marco Salaris, ha fatto il giro di Twitter. Insomma, una prima non proprio da ricordare. E non è finita qui.

Tempi lunghi in chiusura, con Roberto Poletti che la prende comoda nel parlare degli ultimi studi sulla Sindone di Torino, fanno in modo che la coppia di conduttori si dimentica di salutare gli spettatori prima di lasciare la linea a "Storie Italiane".









Valentina Bisti se ne ricorda troppo tardi, quando lo storico jingle e il bumper del programma è già partito: "Noi ci vediamo doma…", ha provato a dire velocemente, generando un effetto involontariamente comico. Considerato che veniamo da una coppia collaudata e pronta come quella composta da Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare, far dimenticare il passato in questo modo appare davvero molto difficile.





Nelle scorse settimane l'ex presentatrice di Unomattina, Benedetta Rinaldi, ha alzato un vero e proprio polverone per la sua esclusione dal programma. Dopo 15 anni in Rai la giornalista è rimasta praticamente senza lavoro. "È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all'angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l'ho appreso dai giornali", ha dichiarato Benedetta a Nuovo.







“Non conosco il motivo di questa decisione. Alla fine sono rimasta disoccupata, a casa e con un figlio. Meno male che mio marito lavora”, ha aggiunto. Certo è che la Rinaldi qualche risata se la sarà fatta guardando l’esordio dei due conduttori. E sono tanti quelli che già la rivogliono al timone di UnoMattina.

