Dopo la pausa estiva, sono ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi che vedremo in onda a partire dal prossimo 16 settembre. Il programma sarebbe dovuto ripartire lunedì 9, ma la scelta di rinviarlo è probabilmente dovuta alla concomitanza con l’avvio di Temptation Island Vip, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi. Le registrazioni iniziate a fine agosto e nello studio dello show sono già stati presentati i quattro nuovi tronisti.

Si tratta di Giulia e Sara, che erano state svelate già nei giorni scorsi grazie ad alcuni video condivisi su Instagram dalla redazione, e di Giulio Raselli e Alessandro Zarino, entrambi reduci da Temptation Island. Non solo il trono classico. Anche il trono over è già ripartito e, come previsto, anche in questa stagione riecco Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A maggio scorso l'addio definitivo e ora, 4 mesi dopo, sono entrambi di nuovo in studio.









Il ritorno della dama di Brescia e del cavaliere di Taranto nei rispettivi parterre era dato per scontato. Nelle interviste più recenti tanto Ida quanto Riccardo avevano annunciato che a settembre avrebbero provato a voltare pagina, a conoscere nuove persone per provare a trovare l'anima gemella. Ma a quanto pare almeno per ora sono ancora i vecchi dissapori a fare da padroni.





Sabato 7 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over e anche se ormai è giunta al capolinea, continua a tenere banco la relazione tra la Platano e Guarnieri. Lei, in particolare, fa ancora molta fatica ad accettare di vederlo con altre, come anticipa il portale 'IlVicoloDelleNews'. Cosa è successo? Riccardo e Armando Incarnato avrebbero espresso interesse per una nuova dama, Valentina, che ha poi preferito andare a cena con il secondo perché l'ex di Ida le sarebbe sembrato assente.







Guarniei avrebbe quindi spiegato che fino a giugno ha tentato di recuperare il rapporto con la Platano. Armando, a quel punto, lo avrebbe accusato di non lasciare che la sua ex si rifaccia una vita. Poco dopo Ida sarebbe scoppiata a piangere. La conduttrice le avrebbe chiesto di spiegare i motivi della sua reazione, ma la dama avrebbe lasciato lo studio per poi chiudersi in bagno. Armando, che durante la puntata ha espresso il suo interesse per Ida, è corso a consolarla, mentre Riccardo avrebbe ribadito che per lui la relazione con Ida è un capitolo chiuso.

