“Trattata in quel modo…”. Benedetta Rinaldi, la verità sull’addio a UnoMattina

Parte tra le polemiche la nuova stagione della Rai. Gli addii pesanti di Antonella Clerici e Adriana Volpe hanno sollevato un polverone. Altrettanto quello di Benedetta Rinaldi che è tornata a far sentire la sua voce. Il siluro sganciato dai vertici Rai infatti non è andato giù alla conduttrice che si è sfogata in una lunga intervista al settimanale Nuovo.

Già quando vennero annunciati i nuovi palinsesti Rai, Benedetta Rinaldi ebbe modo di manifestare la sua amarezza per essere stata fatta fuori da Unomattina. Non solo: per la conduttrice non è stato pensato alcun programma da affidarle. Da Viale Mazzini, ha raccontato la diretta interessata, non ci sarebbe stata neanche la sensibilità di avvisarla. "È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all'angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l'ho appreso dai giornali" ha spiegato a Nuovo.









Nelle ultime settimane, Benedetta Rinaldi non ha nascosto la sua delusione per essere stata fatta fuori dopo l'esperienza a Unomattina, che ora vede al timore Roberto Poletti e Valentina Bisti. "Non chiedevo tanto, ma almeno avrei voluto ricevere un trattamento diverso – ha aggiunto – Togliere il lavoro significa far perdere la dignità a una persona". Lo sfogo della Rinaldi ha colpito il pubblico che si era affezionato a lei e in tanti le hanno manifestato solidarietà e vicinanza.





"Mi duole il cuore nel vederti così depressa. Vedrai che a breve ti richiameranno" prova a consolarla un fan su Twitter. Ma Benedetta Rinaldi, archiviata l'esperienza a Unomattina, non si arrende e guarda avanti con ottimismo: "Carissimo! Non sono depressa! Per carità. Non è stato un bel periodo ma ho speranza per il futuro e il gusto della sfida. La ruota gira. E in fretta!" ha assicurato.







Benedetta Rinaldi avrà tempo per dedicarsi alla famiglia. Sposata con Emanuele, un imprenditore romano lontano dal mondo dello spettacolo con cui è stata fidanzata per diversi anni. Dal loro amore è nato Edoardo, che oggi ha due anni e ha cambiato la vita della giornalista. “Come ogni mamma che si rispetti, vivo dei piccoli sensi di colpa – ha svelato la Rinaldi in un’intervista in cui ha parlato pure del marito -. È una persona splendida. È sempre al mio fianco (…) e oggi che mi godo alcuni importanti traguardi è il primo a gioirne. Mi è vicino e sa comprendere anche il fatto che da anni d’estate non riusciamo a fare una vera vacanza”.

