Tina Cipollari nell’occhio del ciclone. Tutta colpa della linea. La popolare opinionista infatti è alle prese con qualche chilo di troppo. Le registrazioni dello show sono già cominciate e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quanto vedremo nelle prossime puntate a partire dal 16 settembre. Tra queste una bilancia che potrebbe spuntare in studio. Maria De Filippi ha deciso di aiutare l’amica facendole incontrare un nutrizionista. Al momento Tina pesa 84 chili, e ha deciso di volerne perdere 20 entro Natale. Una sfida non semplice, ma che potrebbe rivelarsi un’ottima idea per l’opinionista.

Tina Cipollari, vamp per eccellenza del piccolo schermo, è senza dubbio l’icona per eccellenza del pomeriggio di Canale Cinque. La sua oramai insostituibile presenza in quel di Uomini e Donne l’ha trasformata, tra un parapiglia e una battta tagliente, in un vero e proprio mito, di quelli che inevitabilmente sopravviveranno a cambi di tronista e non solo. Continua dopo la foto









Tina, insomma, è senza dubbio un personaggio unico e insostituibile, di quelli che trovano posto anche nel cuore delle meno appassionate di corteggiatrici, dame e cavalieri e che tutti, bene o male, conoscono. Tina Cipollari, vamp di Uomini e Donne ha 53 anni, nata a Viterbo il 14 novembre 1965. La sua bellezza tutte forme misura un metro e settantacinque centimetri di altezza per circa 90 chili di peso, non proprio un fuscello, certo, ma per la Cipollari i suoi chili di troppo non sono mai stati un problema. Continua dopo la foto





Celebri a tal proposito sono i dibattiti con l’acerrima nemica Gemma Galgani che le rinfaccia spesso il mancato pesoforma e alla quale l’opinionista ribatte sottolineando che molte donne pagherebbero per simili curve. A suon di boa variopinti, vestiti sensuali e capelli platinati alla Marilyn Monroe, Tina Cipollari conquista il pubblico già dalle sue primissime apparizioni sul piccolo schermo, esordi datati 2000. Continua dopo la foto







Nel 2002 conosce, proprio in quel di Uomini e Donne, Chicco Nalli, detto Kikò, con il quale intraprende una relazione per poi sposarsi il 12 maggio 2005. I due avrnano ben tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca ma quello che sembrava un sodalizio indissolubile si rompe nel gennaio 2018 quando, dopo mesi di voci su una crisi oramai dilagante tra i due, la Cipollari dichiara di essersi separata consensualmente dal marito

