L’estate è agli sgoccioli anche per Fracesca Fialdini, che è pronta a lanciarsi in una nuova sfida televisiva. Dopo l’avventura a “La Vita in diretta”, vissuta con Tiberio Timperi, per la bella conduttrice fiorentina è in arrivo una trasmissione nuova di zecca e in cui sarà l’unica padrona di casa. Francesca Fialdini diventerà presto una delle protagoniste della domenica in casa Rai. Dal 15 settembre, a partire dalle ore 17.30, entrerà infatti nelle case degli italiani con “A ruota libera”.

Si tratta di un nuovo format che andrà in onda tutte le settimane, subito dopo la “Domenica In” della zia Mara Venier. In sostanza al posto de “La prima volta” che fu di Cristina Parodi. “A ruota libera” è un mix tra storie e divertimento, con tanti spunti di riflessione legati all’attualità e interviste ma negli ultimi giorni sembra che la data d’esordio sia destinata a slittare. (Continua dopo la foto)









Nessuna notizia ufficiale, né dalla Rai né dalla Fialdini, ma stando a quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi probabilmente ci sarà uno slittamento: “Per ‘A ruota libera’ ci sarebbero forti ritardi e lo studio non sarebbe ancora pronto. Il debutto arriverà come previsto domenica 15 settembre o sarà necessario uno slittamento della partenza?”, scrive il giornalista. (Continua dopo la foto)





In attesa di avere maggiori informazioni e soprattutto di rivederla finalmente in onda, i fan di Francesca Fialdini possono continuare a seguirla sui social, dove è (abbastanza) attiva. L’ultima foto, poi, quella in cui la conduttrice saluta l’estate, è davvero piaciuta a tutti. “Tra mare e montagna non so scegliere. Entrambe sono dimensioni che possono farmi trovare armonia e sintesi – si legge nella lunga didascalia scritta dalla Fialdini – È stata un’estate breve dal punto di vista delle vacanze ma a stretto contatto con il silenzio e la natura. È la nostra casa”. (Continua dopo foto e post)







Nello scatto in questione, ecco un primo piano della conduttrice in versione acqua e sapone. Nessun filtro o traccia di make up: Francesca Fialdini si mostra in tutta la sua bellezza al naturale. Il viso e i capelli dorati illuminati soltanto dalla luce del sole e un asciugamano bianco sulle spalle. Bellissima mentre si gode gli ultimi giorni di ferie in montagna. E i fan apprezzano: “Bella Francesca, sei bellissima senza trucco”, “Il sole bacia i belli”, “Sei sempre stupenda”, “Femminilità e fascino vuol dire Fialdini”.

Taylor Mega, intimo di pizzo e lato B in primo piano: tutti in estasi