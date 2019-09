Silvia Toffanin ha una sorella, ma l’avete mai vista? Ecco chi è Daiana

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Da anni padrona di casa a Verissimo, presto la rivedremo nello studio in cui si confessano i personaggi del momento. Nelle ultime puntate della scorsa stagione, per esempio, era stato dato ampio spazio a Pamela Prati, protagonista assoluta in tv e sui giornali per via del cosiddetto Caltagirone Gate e ora la ex stella del Bagaglino si sia detta pronta a tornare a Verissimo per una sorta di “resa dei conti”.

Ma stando alle ultime voci raccolte da Dagospia le trattative tra Pamela e la produzione del programma di Canale 5 sarebbero ancora in alto mare. Sembra infatti che la Toffanin non sia affatto disposta a elargire un cachet alla sua ospite, ma solo un rimborso spese. Una cifra troppo esigua per la Prati, che ha trascorso l’estate lontana dalle polemiche e dalle luci dei riflettori. (Continua dopo la foto)









“Settembre è arrivato e le trattative tra le parti sono riprese – si legge su Dago – Subito però si sarebbero arenate per un problema di cachet, si parla di una richiesta economica molto importante, la Toffanin avrebbe risposto ‘no grazie’. La Prati vuole Verissimo, Verissimo vuole la Prati ma gratis o al massimo concedendo un rimborso spese. Per ora, dunque, la trattativa è in una fase di stallo”. (Continua dopo la foto)





Tv a parte, Silvia Toffanin è anche la compagna storica di PierSilvio Berlusconi. Hanno due figli insieme, ma è difficilissimo intercettarli. Sono entrambi riservatissimi, tanto che anche trovare foto di coppia o di famiglia recenti è un’impresa. La conduttrice di Verissimo non ha nemmeno profili social per tenere aggiornati i fan. Insomma, la vita privata della bella Silvia, che va decisamente contro tendenza, è blindata. (Continua dopo le foto)







Anche sulla sua famiglia d’origine non si hanno molte informazioni. E infatti scommettiamo che pochi sanno che Silvia ha una sorella. Si chiama Daiana ed è più piccola di lei. Le due hanno un bellissimo rapporto e trascorrono spesso momenti di relax e vacanza. C’era anche Daiana, infatti, quando il maltempo che a novembre 2018 fa ha colpito la Liguria ha costretto tutta la famiglia a lasciare il castello Bonomi Bolchini di Portofino all’interno del quale era rimasta isolata. Una certezza, però, ce la dà questa rara foto delle sorelle Toffanin: anche Daiana è una bellissima ragazza e sembra somigliare alla più famosa Silvia.

