Miss Italia, il giallo. C’è la sedia ma Alessandro Greco resta in piedi tutta la sera: ecco perché

Carolina Stramare è Miss Italia 2019. La ventenne di Vigevano (Pavia), è la vincitrice dell’edizione numero 80 del Concorso. La nuova Miss Italia è stata eletta in diretta su Rai 1, nella trasmissione condotta da Alessandro Greco dal PalaInvent di Jesolo, con il 36% delle preferenze.

Tra battute e sorrisi, il conduttore ha riportato il vecchio stile Miss Italia su Rai 1. Tra i momenti migliori della serata, ricorderemo di certo quello in cui Alessandro Greco si è avvicinato a sua moglie per farle una dolcissima dedica. Ha ricordato di quando nel 1994 Beatrice Bocci partecipava a Miss Italia con il coraggio di una mamma. Ha sottolineato come la vita di chi partecipa a Miss Italia cambi si, ma che può succedere anche ad altre persone, quelle che stanno intorno al mondo delle miss, come è capitato a lui. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduzione di Alessandro Greco è stata apprezzata e sui social il pubblico si è complimentato. Miss Italia si è aggiudicata la prima serata di ieri, venerdì 6 settembre, nella sfida degli ascolti tv. La finale del concorso di bellezza – in onda dalle 21.25 alle 1.38 e vinta dalla ventenne di Vigevano Caterina Stramare – ha collezionato 2.679.000 spettatori pari al 19.6% di share. Merito anche del conduttore, che con il suo garbo è riuscito a tenere il palco e a emozionare gli spettatori. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma su Twitter c’è stata una domanda che gli utenti del web, sempre attentissimi, si sono posti: ”Perché Greco, nonostante la sedia di scena, non si è mai seduto?”. Nel corso della serata, più volte è apparsa sul palco una sedia destinata al conduttore che intervistava le miss storiche e le miss in gara. Ma Greco è sempre rimasto in piedi. E proprio durante una delle interviste, osservando il suo sgabello, ha affermato: ”Questo è pericoloso, si può scivolare…”. (Continua a leggere dopo la foto)





A fine serata il conduttore si è accomodato affermando: “Provo a sedermi”. E su Twitter è scoppiato il caso. ”Temo abbia dimenticato come ci si sieda, sennò non si spiega la sua paura delle sedie”, ”È sudato e ha paura di scivolare”. E ancora: “Ma perché Alessandro Greco non si siede?”, “Alessandro Greco ha paura di sedersi?”. Poco dopo è stato lo stesso Greco ad affermare: ”Sono diventato un tutt’uno con il vestito”.

Jennifer Lopez “atomica” in costume a 50 anni: la foto