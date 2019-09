Anna Pettinelli è una delle voci radiofoniche italiane più amate. Inizia la sua carriera giovanissima, a soli sedici anni. Muove i suoi primi passi nel mondo della radio presso delle produzioni locali ma conta anche numerose apparizioni televisive, sebbene più sporadiche. La sua carriera inizia per caso. Dopo aver chiamato come ascoltatrice, Anna era stata invitata dalla speaker a passare in redazione ma, una volta arrivata negli studi accompagnata da suo padre, ha scoperto che la ragazza che l’aveva invitata si era sentita male.

Gli altri conduttori le hanno chiesto di rimanere in diretta con loro e da quel momento ha scoperto di avere un grande talento. Negli anni Anna Pettinelli ha condotto sei edizioni di Discoring e due del Festival di Sanremo(1983-1986) ed Un disco per l’Estate (1985-1986). Da anni è poi ospite a Pomeriggio Cinque, oltre che un’esperienza come opinionista a La Fattoria. Ha trovato anche spazio per una vena da scrittrice: Anna Pettinelli è infatti autrice del libro umoristico Teorie e tecniche dell’infamia amorosa, pubblicato nel 2010. (Continua a leggere dopo la foto)









Infine ha anche lavorato al cinema: ha recitato in Sapore di mare 2 – Un anno dopo nel 1983 e, in anni più recenti, in Forever Young. Il nome di Anna Pettinelli è legato a quello di Rds. È responsabile del coordinamento speakers oltre ad andare in onda dal lunedì al sabato in coppia con Sergio Friscia. Anna Pettinelli felice ed innamorata ormai da qualche anno di Stefano Macchi. Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono una coppia affiatata già da un po’ di anni, tutto tra loro procede a gonfie vele e la voce storica di Rds non potrebbe essere più felice. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel mondo dello spettacolo sono tanti gli esempi di coppie che hanno una differenza d’età notevole, spesso sono gli uomini ad essere più anziani, ma di donne con ragazzini se ne contano molte; pochi sono come Anna e Stefano (ben 18 anni), il loro è un vero amore, fortunati ad essersi incontrati. Nel 18 la coppia si è sposata alle Maldive. Anna Pettinelli ha una figlia. Carolina Russi, nata nel 1993, è ad oggi conosciuta soprattutto per aver partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy, uscendo dopo il secondo live. (Continua a leggere dopo la foto)





La coppia ha deciso di partecipare alla seconda stagione di Temptation Island Vip, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi. Stefano Andrea Macchi è un attore e doppiatore italiano. È nato il 7 gennaio del 1974 a Monza, è alto 175 centimetri ma il peso non è disponibile. Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio 1957. È alta 163 centimetri per circa 65 chili.

È un attore famoso il bel fidanzato di Alessandra Mastronardi. Mai visto? Le foto rarissime