“Ed è già tradimento”. Temptation Island Vip inizia col botto. Le immagini non lasciano dubbi

Dopo la fuga di Ciro Petrone, continuano i drammi a Temptation Island Vip. L’ultima anticipazione già trapelata riguarda Pago e Serena Enardu, e a darla è stata proprio lo stesso cantante attraverso il suo profilo Instagram. Pago nelle stories che ha pubblicato sul social non dice esplicitamente di aver abbandonato l’isola, ma lo si vede guidare in auto ascoltando La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, scrivendo sulla storia «Ricorda a volte un uomo va anche perdonato, ma anche una donna?».

Secondo le indiscrezioni il motivo potrebbe essere un possibile avvicinamento della sua fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne, al single Alessandro, che avrebbe portato nei primi giorni di riprese a un falò d’incontro con il cantante infuriato. Ancora non ci è dato saperlo, ma il messaggio sibillino di Pago non sembra lasciare adito a dubbi. L’edizione 2019 di Temptation Island Vip inizia quindi zoppa. Alessia Marcuzzi avrà il suo bel da fare per riportare la situazione alla normalità. Continua dopo la foto









Intanto il 9 la trasmissione prenderà il via. Le coppie sono 6 Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: fidanzati da tre anni vivono una storia d’amore nel segno della grande passione ma anche della grande gelosia. S’imbarcano in quest’avventura per dare una svolta definitiva al rapporto e decidere se continuare a vivere insieme. il cantautore Pago e Serena Enardu: insieme da quasi sette anni, entrambi hanno figli avuti da precedenti relazioni. E, come detto, pare che i muscoli del single Alessandro l’abbiano già mandata in confusione. Continua dopo la foto





Ciro Petrone e Federica Caputo: l’attore di ‘Gomorra’ ha 31 anni, lei è una studentessa di giurisprudenza di 23 anni. Sono fidanzati da 8 anni. Il ragazzo si dice certo dei sentimenti che prova per la compagna la quale, però, non si fida più tanto visto che lo ha sorpreso a chattare con altre donne. Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: la coppia di modelli (lui 23 anni, eletto il più bello d’Italia nel 2018, lei 21 e nota per essere ‘professoressa’ di varie edizioni de ‘L’Eredità) si sono conosciuti e innamorati da bambini, poi gli impegni lavorativi li hanno allontanati ma da qualche tempo sono tornati insieme più innamorati che mai. Continua dopo la foto







Damiano Coccia, detto ‘Er Faina’ e Sharon Macri: la webstar 31enne e la studentessa 24enne stanno insieme da appena sei mesi ma si dichiarano innamoratissimi e pronti a fare passi importanti. Il ragazzo sostiene che se l’amore è forte e vero, non può essere messo in discussione da un programma televisivo. Ma le sue certezze stanno già vacillando visto che dalle prime anticipazioni si vede un ‘Er Faina’ disperato dopo aver visto un video della sua ragazza.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: la speaker 62enne e l’attore e doppiatore 44enne sono fidanzati da cinque anni e mezzo. Si dichiarano molto sicuri della loro storia d’amore e vogliono mettersi alla prova. In particolare la conduttrice dovrà fare i conti con la sua gelosia canaglia.

