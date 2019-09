Serena Enardu deve la sua fama alla partecipazione a Uomini e Donne come tronista, ed alla sua storia d’amore nata in televisione con Giovanni Conversano. Prima di sedersi sulla sedia del tronista Serena Enardu ha avuto una storia molto importante dalla quale è nato il figlio Tommaso. Nel maggio del 2008 la tronista decide di abbandonare il programma non scegliendo nessuno.

Poco dopo Giovanni Conversano diventa il nuovo tronista e lei torna in tv per corteggiarlo. La coppia esce da Uomini e Donne insieme e Conversano decide di trasferirsi in Sardegna per vivere la storia d’amore con la giovane. A gennaio del 2009 la crisi colpisce la coppia. Serena e Giovanni si lasciano, poi ad aprile ritornano insieme ma seguono comunque diversi tira e molla. La storia, dopo circa tre anni, si conclude definitivamente a causa di un tradimento di Conversano. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria decide di trovarsi subito un lavoro ed inizia a lavorare per alcuni anni nei centri della Vodafone. Serena Enardu soffre di una malattia chiamata gigantomastia, la crescita continua del seno causata da un’eccessiva sensibilità agli ormoni. Per far fronte e questo problema si è già sottoposta ad alcuni interventi di mastoplastica riduttiva. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo diversi flirt, nel 2013, si fidanzata con il cantante Pacifico Settembre – in arte Pago – ex marito della showgirl Miriam Trevisan. I due nel 2019 deicidio di partecipare a Temptation Island Vip. Pago inizia ad avere successo grazie all’incontro con il produttore Flavio Ibba, tra loro inizia una collaborazione che durerà per dieci anni. Nel 2005 realizza il brano Parlo di te che diventa un vero tormentone. La canzone gli permette di organizzare un tour promozionale e toccare radio e televisione, fino ad ottenere l’esibizione al Festivalbar. (Continua a leggere dopo la foto)





Serena Enardu è nata il 19 luglio 1976, cinque minuti dopo la gemella Elga, a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari. È alta circa 165 centimetri e pesa circa una cinquantina di chili. Pago nato a Cagliari il 30 agosto 1971. È alto un metro e novanta centimetri e pesa una novantina di chili. Nel 2003 si è sposato con Miriana Trevisan e tre anni dopo si sono lasciati. Qualche anno più tardi, nel 2008, c’è stato un ritorno di fiamma e dalla loro relazione è nato Nicola. La coppia ha divorziato nel 2013.

“Sono gemelle, doppia felicità!”. Fiammetta Cicogna è diventata mamma