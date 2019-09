Simone Bonaccorsi è conosciuto per la vittoria nella 39esima edizione del concorso di bellezza “Il più bello d’Italia”. Fisico perfetto, sguardo sexy e sorriso ammaliante, il modello è noto anche per la sua partecipazione alla seconda edizione di ‘’Temptation Island Vip’’ in coppia con la fidanzata Chiara Esposito, professoressa del programma Rai ‘’L’Eredità’’.

"È stata un esperienza unica. Sono contento e orgoglioso di aver rappresentato la mia regione Sicilia, conquistando la fascia più importante 'Il più bello d'Italia'", con queste parole Simone Bonaccorsi aveva commentato la vittoria nel 2018. Dal famoso concorso bellezza maschile, nato nel 1979 e creato dai fratelli Antonio e Silvio Fasano, sono nati molti volti popolari tra cinema e televisione: da Gabriel Garko a Beppe Convertini, passando per Giorgio Mastrota. Simone, proprio dopo aver conquistato la fascia di 'più bello d'Italia', ha lasciato la sua Sicilia e si è trasferito a Milano dove è entrato a far parte di una famosa fashion agency.









Simone Bonaccorsi è un modello, ha lavorato per diversi brand di moda. La televisione è una delle sue passioni e nel 2018, dopo la vittoria del concorso ‘’Il più bello d’Italia’’ ha partecipato a ‘Ciao Darwin’ nella puntata ‘Belli contro Brutti’.

Per dare sfogo a sogni ed ambizioni, il ragazzo si è trasferito nella Capitale della moda sperando di trovare presto la sua strada. Oltre al lavoro di modello, desidera anche studiare recitazione per diventare un attore di cinema e televisione. È nato il 4 dicembre 1995 a Catania, è alto 188 centimetri e pesa circa 76 chili.





Dal 2018 fa coppia con Chiara Esposito, conosciuta a Taormina proprio durante un servizio fotografico. Chiara Esposito è una delle professoresse dell'Eredità. Anche lei arriva dalla Sicilia, dove ha studiato recitazione e dizione. Nel 2016 è approdata a Miss Italia, conquistando il sesto posto nella classifica e facendosi notare grazie ai suoi splendidi occhi verdi e a un fisico mozzafiato. Eletta Miss Sicilia a Noto, a Jesolo ha ricevuto la fascia di Miss Eleganza, creata in omaggio a Sophia Loren.





“Mi piace ricordare che questo titolo, ora abbinato ad un prestigioso marchio della moda femminile internazionale – aveva svelato Chiara Esposito -, è stato creato per Sofia Loren. Forse è solo una coincidenza che sia stata scelta io, ma l’ho accolta come un riconoscimento che mi dà sicurezza, mi incoraggia, come un invito a puntare in alto”. Chiara Esposito è nata a Catania il 9 aprile 1999. È alta un metro e settantacinque centimetri e pesa circa 55 chili.

