Per molti anni Nathalie Caldonazzo è stata sulla cresta dell’onda nel piccolo schermo. È diventata famosa come ballerina del Bagaglino ed è riuscita a conquistare tutti con il suo fascino. Nel 1989 esordisce come attrice in Fratelli d’Italia, film di Neri Parenti, poi si alterna tra commedie e film per la tv, tra cui Abbronzatissimi, Romanzo di un giovane povero, diretto da Ettore Scola, e Positano, miniserie tv datata 1996. I primi anni ’90 coincidono anche con l’incontro di Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi; i due si innamorano e vivono un’appassionante storia d’amore che durerà fino al 1994, anno della morte dell’attore napoletano.

Il legame con Troisi regala alla bionda romana grande notorietà, nonostante l'epilogo costituisca un capitolo nero nella vita di Nathalie, distrutta dalla prematura scomparsa del compagno. Nel 1997 entra a fare parte della compagnia del Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, di cui sarà a lungo la prima donna. Nathalie Caldonazzo è stata una delle donne più in voga nella televisione degli anni Novanta. Bionda, bellissima, con gambe chilometriche che hanno fatto perdere la testa a numerosi playboy e uomini di un certo spessore. Basti pensare che lei è stata l'ultima compagna di Massimo Troisi.









Nel 1998 gira anche Paparazzi, di Neri Parenti, dove ritrova il suo primo compagno di lavoro al cinema, Cristian De Sica. Arriva poi il momento delle serie televisive. Per circa un anno Nathalie fa parte del cast di Centovetrine poi di Anni '60. Terminati gli impegni televisivi, passa al teatro. Nathalie ha scoperto l'amore per il palcoscenico e da allora non si è più fermata, partecipando a numerosi lavori tra cui La trappola, con Giancarlo Zanetti, Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, con Roberto Ciufoli, e Finché giudice non ci separi, con Giancarlo Ratti.





Amore – Dopo la morte di Troisi nella vita di Nathalie entrano Paolo Calissano, attore di fiction televisive dalla vita tormentata, Stefano Bonaga, filosofo e politico, già noto per una love story con Alba Parietti e Pino Quartullo, attore, regista e sceneggiatore italiano. Nathalie ha poi una storia importante con l'imprenditore Riccardo Sangiuliano da cui ha avuto la sua unica figlia Mia, chiamata così in onore di Mia Farrow, attrice che Nathalie ama molto.





Nel settembre del 2019 l’attrice partecipa insieme al compagno Andrea Ippoliti a “Temptation Island Vip”. Nathalie Caldonazzo è nata il 24 maggio del 1969 a Roma. Alta 178 centimetri, la Caldonazzo pesa 60 chilogrammi e il suo peso forma perfetto è pari a 18.94 IMC. Poco o nulla è dato sapere di Andrea Ippoliti. Classe 1973, commerciante, non appartiene al mondo dello spettacolo e fino ad oggi ha protetto attentamente la sua privacy.

