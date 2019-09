Ciro Petrone deve la sua fama a Gomorra, la serie televisiva diretta da Matteo Garrone e tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. È il 2008 e l’attore viene scelto per impersonare il ruolo di Pisellino (suo soprannome anche nella realtà). Nel cast tantissimi gli attori di talento, tutti quanti, da Maria Pia Calzone, che per calarsi nella parte della moglie del boss, Imma Savastano, ha frequentato una (vera) donna della malavita organizzata.

E ancora Salvatore Esposito, passato attraverso un cambio di peso di 20 chili per vestire i panni di Gennaro, il figlio del boss, prima impacciato e poi smagrito e feroce. E poi certo, Marco D’Amore (Ciro Di Marzio, il killer) e Marco Palvetti (Salvatore Conte, l’altro boss). E appunto Ciro Petrone che il 27 dicembre 2008 viene premiato come Attore dell’anno durante la XIII edizione del Capri Hollywood – International Film Festival. (Continua a leggere dopo la foto)









Pisellino, il ruolo interpretato da Ciro Petrone, è il giovane camorrista che aspira a conquistare uno spazio nel clan dei casalesi. Verrà ammazzato e la scena è una delle più belle dell’opera di Garrone, tanto che qualche critico ha intravisto nel corpo che penzolava dal braccio di un escavatore dei rimandi pasoliniani. Dopo il film Ciro si è dato ai reality show, è diventato famoso e per questo molto ricercato dai boss di camorra (quelli veri) per feste e cerimonie. Ed è proprio ad un matrimonio nei Quartieri Spagnoli di Napoli che viene fermato dai carabinieri nel corso di un blitz. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2009 Ciro Petrone partecipa alla quarta edizione del reality show La fattoria, condotta da Paola Perego, classificandosi al quinto posto. Nel 2012 prende parte al film Reality, con la regia di Matteo Garrone e ispirato al programma Grande Fratello. Ciro patrone è nato a Napoli l’11 ottobre 1987. È alto un metro e ottanta centimetri e pesa circa 73 chili. (Continua a leggere dopo la foto)





Federica Caputo è la fidanzata dell’attore Ciro Petrone. È una studentessa di Giurisprudenza. La giovane non è figlia unica: ha una sorella. Estranea al mondo dello spettacolo, Federica per essere la fidanzata di Ciro Petrone, attore di Gomorra con il quale partecipa alla seconda edizione del programma “Temptation Island Vip” condotto da Alessia Marcuzzi. Federica ha studiato presso l’ITC Mario Pagano di Napoli, per poi iscriversi all’Università Federico di Napoli, seguendo l’indirizzo di Giurisprudenza. Federica Caputo è nata a Napoli il 14 aprile del 1996 è alta un metro e settanta centimetri e pesa circa 58 chili.

Carla Bruni al mare: la ex top model con la cellulite lascia i fan senza parole