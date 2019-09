“Non era come oggi”. Paola Barale, inattesa confessione su Gianni Sperti. Lo ha detto

Dieci anni dall’addio a Mike Bongiorno. Dieci anni volati via in un respiro. Dieci anni che, nello studio del Maurizio Costanzo Show, la televisione ha voluto ricordare. Molti i volti noti, a cominciare da Paola Barale, la persona che più di ogni altra ha vissuto professionalmente accanto a Mike negli ultimi anni. Dagli esordi alla ‘Ruota della fortuna’ fino alle ultime uscite. Una serata a tratti commovente, con Maurizio Costanzo bravo a tessere il filo dei ricordi. Durante la serata c’è stato spazio anche per la comicità con Pio e Amedeo, che si sono improvvisati conduttori di telequiz.

È toccato anche a Simona Ventura rispondere a un divertente quesito che riguardava proprio Paola Barale e il suo ex Gianni Sperti. "Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***!".









A levare dall'imbarazzo la Ventura ci ha pensato la stessa Barale: "No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All'epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l'estetista" ha detto. Insomma, un siparietto piuttosto divertente che avrebbe strappato un discreto sorriso anche a Mike Bongiorno.





Nata a Fossano (Cuneo) il giorno 28 aprile 1967, Paola Barale inizia a lavorare in televisione come "littorina" del programma Odiens di Antonio Ricci. È stata definita per molti anni la sosia di Madonna, con riferimento al look del periodo True Blue. Dopo un provino nell'autunno del 1989, diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno in diverse sue trasmissioni, tra cui "La ruota della fortuna" (dal 1989 al 1995), "Tutti per uno" (1992-1993), "Festival Italiano" (1993), "La ruota d'oro" (1994-1995).







Nel 1998 sposa il ballerino Gianni Sperti, da cui si separa però nel 2002. Nel 1999 vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno e posa nuda per il calendario sexy 2000 della rivista GQ. Le ultime apparizioni di Paola Barale sono lontane nel tempo. Nel 2010 affianca Enrico Papi nella conduzione de “La pupa e il secchione”, su Italia 1 mentre nel 2012 torna alla conduzione, sulla stessa rete, come nuova conduttrice di “Mistero”.

