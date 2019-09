Francesca Fialdini è una donna realizzata e innamorata. La conduttrice, che quest’anno non vedremo più a “La Vita in diretta”, ha da poco svelato di avere un compagno. Da qualche tempo ha un nuovo amore che la rende serena e appagata, anche se non ha alcuna intenzione di rivelare la sua identità. “La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva”, raccontava nel salotto tv di Caterina Balivo, ‘Vieni da me’.

“Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”. Naturalmente dopo queste parole il gossip si è scatenato e per tutta l’estate si è sperato in una qualche indiscrezione o foto. Ma la bella Francesca ha ribadito di recente di non essere ancora pronta a dichiarare chi sia l’uomo di cui si è innamorata. (Continua dopo la foto)









In un’intervista rilasciata al settimanale Vero Tv, però, la Fialdini ha dato un indizio: “Lui l’ho conosciuto proprio grazie a ‘La Vita in Diretta’ ma per il momento voglio tenerlo per me”. E poi: “È stata proprio la trasmissione con Tiberio Timperi a portarmi la persona di cui sono pazza: è un telespettatore molto speciale e prima o poi riuscirò a parlarne”, ha aggiunto la conduttrice. (Continua dopo la foto)





In attesa che si sbottoni sulla sua vita sentimentale, Francesca Fialdini si concentra su quella professionale. Come anticipato settimane fa, alla ex partner (televisiva) di Timperi è stato affidato un nuovo programma su Raiuno. Si chiama “A ruota libera” e prende il posto de “La prima volta” di Cristina Parodi. La nuova trasmissione, che sarà preceduta da Domenica In, è un mix tra storie e divertimento, con tanti spunti di riflessione legati all’attualità. Ma ora arrivano brutte notizie per i fan della Fialdini. (Continua dopo la foto)







Gli ammiratori di Francesca avrebbero dovuto vederla al timone del nuovo programma domenica 15 settembre, data d’esordio di “A ruota libera”, ma stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi probabilmente ci sarà uno slittamento. “Per A ruota libera ci sarebbero forti ritardi e lo studio non sarebbe ancora pronto. Il debutto arriverà come previsto domenica 15 settembre o sarà necessario uno slittamento della partenza?”, scrive il giornalista. Al momento, però, non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, né dalla Rai né dalla Fialdini.

