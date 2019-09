Ospiti della registrazione del trono over di Uomini e Donne, David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono resi protagonisti di una scena poco felice che ha richiesto l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice è infatti intervenuta dopo che tra i due ex fidanzati è scoppiata una vera e propria rissa in studio. Ma andiamo con ordine. I due si sono conosciuti all’interno del dating show Mediaset e per mettere alla prova il loro amore hanno deciso di partecipare a Temptation Island.

David e Cristina sono stati gli unici a essere usciti insieme, ma poco dopo è arrivata una nuova rottura. A confermare la rottura definitiva, sono stati i diretti interessati durante la registrazione di U&D che c'è stata venerdì scorso: Maria De Filippi, come accade da qualche anno, ha ospitato in studio i due ex protagonisti per sapere dalla loro viva voce cosa è successo al termine delle riprese in Sardegna.









Oltre a ribadire la loro ferma volontà di non tornare insieme, l'ex dama e l'ex cavaliere si sono accusati pesantemente, arrivando a dirsi cose molto gravi che hanno lasciato il pubblico presente senza parole. Cristina ha accusato David di fingersi un cane bastonato e ha rivelato di essere stata aggredita con insulti pesanti dopo il falò di confronto a Temptation Island. La Incorvaia, inoltre, ha raccontato di essere stata strattonata bruscamente dall'ex compagno durante il chiarimento in hotel e di aver deciso, per questo motivo, di dirgli definitivamente addio.





Non solo, l'ex dama ha confessato di essere stata vittima di veri e propri insulti da parte del cavaliere. "Mi dava della pezzente, della zingara. Mi chiamava pezzente, maledetta", ha raccontato, scatenando ovviamente la reazione del 41enne. La discussione tra David Sacrantino e Cristina Incorvaia è durata un bel po', finché i due non sono arrivati a lanciarsi accuse molto pesanti che stanno facendo parlare tutto il web. Immediato, quindi, l'intervento di Maria De Filippi che, dopo aver ricordato a Scarantino di aver amato la donna che in quel momento stava offendendo, temendo probabilmente che la situazione potesse ulteriormente degenerare. ha invitato i due ad uscire dagli studi di Uomini e Donne.





"Lui ha iniziato subito ad attaccarmi appena tornati in camera e allora io lì sono fuggita. – aveva raccontato la giovane dopo la definitiva rottura da David – Lui mi aveva promesso che sarebbe cambiato e io gli ho dato l'ultima possibilità. Lui avrebbe dovuto una volta usciti da lì sfruttare questa possibilità. Invece no. Oggi mi sento più serena anche se lui non accettava che io volessi chiuderla. Lui è un narcisista e non sa amare."

