Pamela Perricciolo, il ‘Mark Caltagirone’ gate non è chiuso: “Testimonianza bomba”

Il “Mark Caltagirone gate” non è ancora chiuso. Secondo quanto riporta Fanpage Barbara D’Urso è pronta a rispolverare il caso che ha visto protagoniste Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Per chi non lo sapesse Mark Caltagirone è il finto marito che Pamela Prati avrebbe dovuto sposare a Maggio. Una storia nata più di un anno fa, nel quale la Prati è stata ospite di alcune trasmissioni parlando dell’uomo della sua vita, del matrimonio che li attendeva e dei figli in affido che avevano preso.

Una storia romantica che raccontava come una donna di 60 era finalmente riuscita a coronare il suo sono d’amore, aggiungendo a ciò anche la gioia di diventare mamma. Peccato che il presunto marito della Prati, ovvero Mark Caltagirone, non sia mai esistito. Esattamente come i figli che come è emerso da poco sono stati del tutto inventati. La piccola Rebecca, rubando delle foto ad un avvocato (lo stesso al quale hanno rubato delle foto per dare un volto a Mark) e Sebastian facendo recitare un bambino iscritto all’agenzia delle ormai ex manager della Prati. (Continua a leggere dopo la foto)









Una storia che grazie all’intervento di Dagospia si è rivelata ben presto sotto luci diverse, ovvero quelle di una truffa, conun gossip che in poco tempo è andato degenerando fino a diventare un vero e proprio caso di cronaca del quale parlare in termini di truffe, sfruttamento dei minori, furto di immagini. “Live-Non è la d’Urso” ripartirà dal promesso sposo fantasma di Pamela Prati. L’agente Pamela Perricciolo è stata avvistata a Cologno Monzese, nei pressi del nuovo studio del programma. (Continua a leggere dopo la foto)





Com’è noto, il programma, che andrà in onda in prima serata da domenica 15 settembre, è stato trasferito dagli studi di Telelombardia a quelli di Cologno Monzese per facilitare gli spostamenti della conduttrice, che deve condurre anche Domenica Live. E dunque proprio a Cologno è stata avvistata Pamela Perricciolo, protagonista del caso dell’anno con Eliana Michelazzo e la showgirl sarda. (Continua a leggere dopo la foto)





Pamela Perricciolo avrebbe prodotto nuove prove che potrebbero cambiare la posizione dell’ex amica Eliana Michelazzo. Quest’ultima aveva raccontato di essere stata plagiata per dieci anni. E aveva accusato “Donna Pamela” di averla ingannata al punto tale da farle credere di avere un marito, tale Simone Coppi. Se l’ospitata della Perricciolo dovesse essere confermata è probabile che il chiacchieratissimo caso del matrimonio fantasma di Pamela Prati continuerà a imperversare negli studi televisivi per diverse settimane.

