Uomini e Donne non è ancora tornato sul piccolo schermo, ma le registrazioni del seguitissimo dating show di Maria De Filippi sono cominciate eccome. Con il botto, a quanto pare. Stando alle prime anticipazioni che si stanno diffondendo in rete, c’è una bomba di gossip che riguarda Ida Platano, l’ex di Riccardo Guarnieri che, come previsto, dopo la rottura con il cavaliere di Taranto è tornata in studio. Non solo lei certamente.

Anche Gemma Galgani, dama per eccellenza del trono over, non è mancata alle prime registrazioni. Gemma ha raccontato di come ha trascorso le sue vacanze estive e ha spiegato di essere ancora single. E a corteggiarla si sono subito presentati due uomini: Pippo e Crispino. Naturalmente, altra costante del programma, non sono mancati gli interventi e le accuse di Tina Cipollari, l’opinionista storica di Uomini e Donne e da sempre ‘nemica’ della Galgani. (Continua dopo la foto)









Spazio anche a due ex protagonisti del trono over (e di Temptation Island Vip) che dopo una lunga crisi sono tornati insieme e presto diventeranno genitori di una bambina, Sossio Aruta e Ursula Bernardo. Nella prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne la coppia è tornata in studio per annunciare con entusiasmo la nascita della loro Bianca, prevista per la metà di ottobre. (Continua dopo la foto)





Ma Ida Platano è riuscita subito a conquistarsi un posto d’onore tra le pagine del gossip. La parrucchiera di Brescia che questa estate è spesso stata insieme all’amica Gemma Galgani, ha fatto un annuncio in trasmissione che ha destato parecchio stupore tra il pubblico, rimasto a bocca aperta già a maggio scorso quando la dama chiuse definitivamente con Riccardo Guarnieri. (Continua dopo le foto)







Nel corso della prima puntata di UeD, la la bella e dolce Ida avrebbe annunciato di sentirsi da circa un mese con Andrea Filomena. Ricordate? Andrea è il parrucchiere 31enne che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island che per lui si è conclusa con una rottura con la fidanzata Jessica Battistello. Al momento pare che la frequentazione di Ida e Andrea sia solo telefonica, ma chissà… Nel frattempo anche Riccardo è tornato in studio dichiarando di essere ancora single.

