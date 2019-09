L’estate è agli sgoccioli e anche i personaggi del mondo dello spettacolo stanno per tornare al lavoro. Tra questi anche Barbara D’Urso, già pronta a riprendere le redini dei suoi programmi, tutti seguitissimi. Con un po’ di nostalgia, però, per la stagione andata come mostra l’ultimo scatto social con cui Carmelita saluta l’estate. Presto la vedremo ancora in tre trasmissioni: ‘Domenica Live’, ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. ‘Pomeriggio Cinque’ andrà in onda a partire da lunedì 9 settembre.

Il 15 sarà la volta di 'Domenica Live', che si sfiderà con Domenica In e il nuovo programma di Francesca Fialdini 'A Ruota Libera'. Poi, la sera stessa, Barbara sarà anche al timone di 'Live – Non è la D'Urso', trasmissione confermata dopo gli ottimi ascolti della prima edizione, dovuti soprattutto al Pamela Prati gate. 'Live' andrà in onda in prima serata su Canale 5 e dovrà vedersela con la fiction di Rai Uno 'Un passo dal cielo', il talk di Fabio Fazio su Rai 2 e 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti su La 7.









Ancora: la conduttrice partenopea tornerà anche al timone della del Grande Fratello. Per la 17esima edizione del reality più famoso del piccolo schermo ancora non c'è una data precisa, ma sappiamo che è previsto in palinsesto anche se bisognerà aspettare diversi mesi. Tornerà in onda nella primavera 2020. Per ora, dunque, i fan di Carmelita dovranno accontentarsi di vederla "solo" in 3 programmi che di fatto comprendono quasi tutti i giorni della settimana.





Nei post e tra le sue Storie di Instagram, Barbara D'Urso ha già annunciato il suo grande ritorno con 'Pomeriggio Cinque'. "La prima novità è il nuovo studio", è il primo particolare che balza all'occhio nel promo di circa 20 secondi per l'appuntamento con la 12esima edizione del rotocalco pomeridiano di Canale 5 che, come detto, riprenderà da lunedì 9 settembre alle 17:10. Ma ci saranno anche altre novità, come fa sapere sibillina. Ma per quanto emozionata e 'carica' per la nuova stagione televisiva, come anticipato Carmelita ha già un po' di nostalgia dell'estate e delle vacanze.







Lo dimostra uno degli ultimi post in cui saluta le ferie con una foto ‘incandescente’. Barbara, 62 anni, si mostra a bordo piscina, distesa su di un fianco, con un sensuale costume intero: “Io sono a Milano a girare i promo, certo che però tutto questo un po’ mi manca. Ma poco, poco, poco, perché sto tornando da voi!!!”. Like infiniti e tanti complimenti anche se, come sempre, non mancano i commenti feroci e le accuse sui ritocchini con Photoshop.

