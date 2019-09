“Lui c’è…”. 10 anni senza Mike Bongiorno, la confessione della moglie Daniela Zuccoli

Sono passati dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno: l’amato conduttore è venuto a mancare l’8 settembre del 2009, all’età di 85 anni, a causa di un infarto, lasciando un grande vuoto. Mike era il re dei quiz e uno dei conduttori che ha fatto davvero la storia della televisione italiana. A ricordarlo con affetto è la vedova Daniela Zuccoli, ex stilista e produttrice tv che, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha aperto il suo cuore e raccontato il loro amore appassionato durato 40 anni.

“Tutti i giorni, ancora oggi – ha detto la Zuccoli – incontro persone che per strada mi dicono: ‘Ci manca’. Mike manca al Paese, non era solo un bravo presentatore: lui la tv l’ha inventata. Ha un posto nella storia e nella cultura italiana e un posto nel tinello e nel soggiorno di ogni famiglia”. Ed è vero: Mike Bongiorno era un’istituzione. Un volto familiare, uno di casa. E la sua mancanza si sente. In tv. E in famiglia. La moglie Daniela pensa sempre a lui. E lo ricorda così. Continua a leggere dopo la foto









“Lui c’è, è sempre qui con me. E io gli parlo ancora” ha detto al settimanale. Daniela Zuccoli è stata la terza moglie di Mike dopo Rosalia Maresca e Annarita Torsello. Nel settembre 1971 Mike Bongiorno fece a una giovanissima Daniela la proposta di matrimonio: “Me lo chiese in modo semplice, diretto, com’era lui: ‘Io sono innamorato di te, ma non solo: io voglio sposarti’”. Lei, ovviamente, accettò. E i due si sposarono a Londra nel 1972, lontani da tutto e tutti. Continua a leggere dopo la foto





“Mi ricordo tutto ero già incinta di Michele. Andai due settimane prima a Londra, con i miei genitori e mia sorella. Faceva freddissimo, in municipio. Io indossavo un abito bluette e un cappottino premaman, di taglio ‘godet’, un po’ svasato” ha raccontato ancora Daniela. Poi arrivarono i figli, 3: Michele Pietro Filippo, regista e produttore documentarista (nato nel 1972); Nicolò, regista e sceneggiatore (1976) e Leonardo, da tutti conosciuto come ‘Leolino’, imprenditore, nato nel 1989. Continua a leggere dopo la foto





Di Mike, Daniela amava soprattutto il suo essere sicuro di sé: “Anche quando faceva salti nel buio, era la scelta giusta. Fu così quando decise di passare dalla Rai alla nuova tv di Berlusconi. Avevo sempre l’impressione che non potesse succedermi nulla di brutto (…). Mi chiamava ‘la mia Daniela’”. Daniela ha una certezza: Mike non amerebbe la tv di oggi: “Ne penserebbe tutto il male possibile – ha detto – messo di fronte al degrado, agli scandali, alla brutta politica. Mi consola pensare che se n’è andato prima di assistere a questo scempio, ma guarderebbe sicuramente i programmi dei suoi grandi amici Fiorello, Fabio Fazio, Gerry Scotti, Maurizio Costanzo”.

Mike Bongiorno, la trasformazione del figlio ‘Leolino’ è impressionante. Eccolo alla soglia dei 30 anni