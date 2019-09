Slitta Uomini & Donne. Ecco quando andrà in onda

Brutte notizie per gli amanti di Uomini e Donne. La messa in onda della prima puntata della nuova edizione del programma di Maria De Filippi era inizialmente prevista per lunedì 9 settembre, ma la data è slittata per lasciare spazio al gran finale della serie televisiva turca ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore‘. L’appuntamento con la soap è destinato a raddoppiare. Da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre, gli spettatori avranno modo di assistere a due episodi della soap ‘Bitter sweet – Ingredienti d’amore’ al giorno. La serie andrà in onda dalle ore 14:45 alle ore 16:40.

Nel gran finale non mancheranno i colpi di scena e soprattutto il lieto fine (qui le anticipazioni). Nazli, infatti, scoprirà di aspettare un figlio da Ferit. Hakan e Demet, invece, finiranno in prigione. Per assistere alle nuove puntate di 'Uomini e Donne' occorrerà attendere lunedì 16 settembre.









Intanto, sono già iniziate le registrazioni e sono stati diffusi i nomi dei nuovi tronisti. A cercare l'amore nello studio del programma di Maria De Filippi saranno: Giulia Quattrociocche, Sara Tozzi, Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Anche nel Trono Over non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni, infatti, hanno svelato che Pamela Barretta andrà su tutte le furie dopo aver appreso della relazione tra Noel Formica e Stefano Torrese, suo ex fidanzato.





Inoltre, gli spettatori apprenderanno importanti novità sulle coppie di 'Temptation Island 2019': Massimo Colantoni ha iniziato una relazione con la tentatrice Sonia Onelli. Mentre, David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno avuto un'accesa lite in studio, tanto da causare l'intervento di Maria De Filippi che li ha invitati ad andare a confrontarsi dietro le quinte.







Insomma, non resta che attendere il 16 settembre per assistere alla nuova stagione. Chissà come la regina della televisione italiana avrà preso questa notizia. O forse è stata proprio lei a decidere tutto.

