“Lascio”. Lorella Cuccarini, che botta! ‘La Vita in Diretta’ perde un pezzo da novanta

La vita in Diretta perde i pezzi. L’arrivo di Lorella Cuccarini coincide con l’addio al programma di un volto storico della trasmissione al centro in questi mesi di mille polemiche. Barbara Di Palma lo ha annunciato sui social dove ha scritto un lunghissimo messaggio di ringraziamenti ed ha anche spiegato il motivo di questa sua decisione. La Di Palma lavorava come inviata nello show dai tempi di Michele Cucuzza, ed è proprio con il conduttore che ha voluto salutare la trasmissione che le ha donato tanta felicità. Su Instagram, infatti, la Di Palma ha condiviso una sua foto accanto a Cucuzza ai tempi della sua conduzione, che tutti noi possiamo ricordare molto bene.

Lunedì 9 settembre inizierà un nuovo ciclo per La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e tra le tante novità che vedremo in onda troveremo anche l'essenza di Barbara Di Palma.









Era il 2002 quando Barbara Di Palma è approdata in tv nel ruolo di inviata e il suo lavoro a La Vita in Diretta non era di certo il solo, era il volto di tanti collegamenti esterni che hanno animato molti programmi Rai come Domenica In, Le Amiche del Sabato, Festa Italiana e tanti altri ancora. Ciò che fa scalpore è però la sua decisione di lasciare proprio la trasmissione quotidiana di Rai 1 che tornerà lunedì 9 settembre con due nuovi conduttori.





"Da lunedì non sarò più un'inviata de La Vita in Diretta", esordisce la Di Palma su Instagram, "In tutti questi anni ho imparato ad essere chi sono, ho avuto l'opportunità di incontrare persone straordinarie […] Ho intervistato divi hollywoodiani e raccontato le storie di gente semplice, ho riso e pianto con loro", dice ancora spiegando le emozioni provate in questi 18 lunghi anni di lavoro.







La motivazione che ha spinto lo storico volto del programma a dirgli addio è rappresentata da importanti novità professionali: l’inviata infatti sbarcherà a Storie Italiane. “Sono emozionata come il primo giorno di scuola. Domani mattina conoscerò una nuova squadra che spero diventi la mia nuova famiglia. Da lunedì sarò inviata di Storie Italiane e il mio nuovo inizio ha il volto di Eleonora Daniele“, annuncia super emozionata la Di Palma.

