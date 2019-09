“Pronto a partire”. Francesco Totti, si al reality. Ecco dove vedremo il campione

Una nuova vita è pronta a iniziare per Francesco Totti. Il pupone, dopo l’addio burrascoso alla Roma che ha lasciato lacrime amarissime tra i suoi tifosi, è pronto a ripartire. E ci sarà davvero da ridere. In attesa di vederlo nell’attesissima sit com in coppia con la moglie Ilary Blasi, Francesco Totti conquista Amazon. L’ex capitano della Roma che è anche apparso nello spot web della serie tv Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, sarà uno dei concorrenti de reality show Celebrity Hunted.

La carriera televisiva di Francesco Totti è ormai decollata a pieno ritmo. Il settimanale Chi in edicola da mercoledì 4 settembre, rivela infatti che l'ex capitano della Roma ha firmato un contratto con il canale televisivo di Amazon per partecipare come concorrente alla edizione italiana del reality "Celebrity hunted".









Format inglese celebre in tutto il mondo nel quale un gruppo di vip deve sfuggire entro un certo numero di giorni a una squadra di "cacciatori" , composta da ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che li bracca cercando di "arrestarli". Le "prede" hanno a disposizione un kit di sopravvivenza oltre a una carta di debito caricata con pochi euro per resistere due settimane e raggiungere un punto sicuro senza farsi catturare.





Per il resto possono contare solo sulla loro astuzia, le loro abilità e sull'aiuto di amici e sconosciuti. Totti si conferma così sempre più uomo Amazon, visto che la piattaforma sembra essere in pole position per acquistare i diritti anche della sitcom "Casa Totti". Francesco Totti insomma si conferma personaggio a tutto tondo che non smette di stupire. Anche lontano da una campo da calcio il numero 10 della Roma adesso divertirà in altre vesti.







Francesco Totti continua a guardare con amore i colori giallorossi. In una recente intervista ha dichiarato infatti che lui e la Roma, sebbene divisi, resteranno per sempre una cosa sola. Difficile vederlo ancora una volta in maglia giallorossa, almeno fino a quando James Pallotta resterà al vertice della società, ma mai dire mai. E i tifosi sognano di vedere di nuovo insieme Francesco Totti e l’altro gioiello romanista: Daniele De Rossi.

