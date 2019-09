Caduto Salvini Lorella Cuccarini trema, lei risponde così

“Non ho mai rinnegato quello che ho detto in passato e non lo farò certo ora anche se le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate”. Lorella Cuccarini, neo conduttrice de ‘La vita in diretta’, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che partirà il 9 settembre e dove sarà affiancata dal giornalista Alberto Matano, risponde così a chi le chiede se, col senno del poi, preferirebbe non aver rilasciato alcune dichiarazioni come quelle in cui si definì ‘sovranista’.

“La cosa più assurda è che sento che c’è stata indignazione per il fatto che io sia rientrata in tv, quasi fossi l’ultima starlettina raccomandata che non ha invece la storia professionale che ho io che ho superato i 50 anni e lavoro da quando ne avevo 18 con grande passione, determinazione e umiltà. Adesso voglio pensare al lavoro e a quello che faremo a ‘La vita in diretta’”, aggiunge. Continua dopo la foto









Lorella Cuccarini è nata il 10 agosto del 1965 a Roma. Sin da piccola ha la passione per la danza, esibendosi per la prima volta in un saggio di danza classica. L’esordio in televisione arriva nel 1985 grazie a Pippo Baudo che la vuole nel cast di Fantastico, programma di successo che la renderà conosciutissima. È conosciuta per La notte vola, la sua celebre canzone, anche sigla di Odiens, trasmissione di Canale 5 a cui prende parte nel 1988. Continua dopo la foto





Volto amatissimo della televisione passa a Mediaset dove diventa conduttrice. E’ alla guida di due programmi amatissimi come Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993 torna a lavorare con Pippo Baudo ma questa volta sul palco del Festival di Sanremo. Ottiene un grandissimo successo con il programma La notte vola, che ripercorre i sucessi musicali degli anni Ottanta, tra i quali anche quella che ha dato il titolo alla trasmissione Ritorna in Rai nel 2002 con Uno di noi, e con la serie Amiche. Continua dopo la foto







Dopo un ulteriore passaggio a Mediaset, ritorna su Rai 1 a condurre Attenti a quei due e Domenica in. Nel 2016 condivide il palco con Heather Parisi, per lo show Nemicamatissima.In questo periodo è impegnato con il Grande Tour di Linea Verde con il quale gira l’Italia. Lorella Cuccarini è sposato con Silvio Testa dal 1991, dal loro amore sono nati 4 figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara.

Ti potrebbe anche interessare: Temptation Island Vip, subito un colpo di scena. Alessia Marcuzzi lo rivela così

fbq('track', 'STORIE');