Temptation Island Vip, subito un colpo di scena. Alessia Marcuzzi lo rivela così

Il viaggio dei sentimenti riprende lì dove si era interrotto, con i falò, il Pinnettu, i weekend da sogno e le scenate di gelosia che nascondono insicurezza e frustrazione. Succederà lunedì 9 settembre, quando Canale 5 trasmetterà la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, la versione celebrities del docu-reality prodotto da Fascino che, dopo gli ottimi ascolti raggranellati quest’estate, torna con un nuovo cast e una nuova conduttrice.

Parliamo di Alessia Marcuzzi che, dopo la burrasca scatenatasi sull'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, cerca di ritrovare una dimensione più intima, dove sei coppie all'apparenza innamoratissime cercano conferme e progetti di vita. La notizia della partecipazione di Damiano Coccia, detto 'Er Faina', a 'Temptation Island Vip' ha suscitato accese polemiche e in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi', la conduttrice ha voluto chiarire una volta per tutte.









"Polemiche inutili. – ha spiegato Alessia Marcuzzi – In ogni programma ci sono personaggi controversi. Le critiche le ho lette, restano parole o sfoghi sui social che partono come un treno ogni volta che inizia una trasmissione con concorrenti 'borderline'. Ma la presenza di Damiano merita una riflessione, anche perché non sta gareggiando per un montepremi. Qui la posta in gioco è l'amore. 'Er Faina' è un personaggio noto sul web che qui possibilmente vivrà, in prima persona, quelle situazioni che lui stesso prendeva in giro da casa".





"E se succedesse il contrario? Se capitasse a lui di passare da carnefice a vittima? Come coppia, sappiate che la vera 'faina' è Sharon: potrebbe essere la portavoce che vendicherà tutte le donne che lui ha massacrato negli anni. Sono curiosa di scoprirlo…", ha concluso la conduttrice della prossima edizione di Temptation Island Vip. Sul reality non può dire niente, il programma andrà in onda il 19 settembre ed è stato registrato nelle scorse settimane nel resort "Is Morus relais' di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, in Sardegna, ma Alessia ha raccontato qualche aneddoto succoso.





“Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di una ‘spalla’. C’è stato subito un falò davvero ‘rovente’ e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare. A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente”, ha spiegato la conduttrice.

