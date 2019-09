“Fai pena”. Belen, figuraccia a Castrocaro. Il pubblico non perdona quell’assurda frase

È andata in onda il 3 settembre su RaiDue la sessantaduesima edizione del Festival di Castrocaro, vinta dalla 22enne bresciana Debora Manenti che ha superato gli altri 9 artisti in gara proponendo tre cover. A condurre la manifestazione canora c’erano Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E proprio l’argentina ha fatto diverse gaffe che sono state puntualmente sottolineate dagli utenti di Twitter.

Ad aggiudicarsi la prima serata di ieri è stata infatti la replica del film 'Scusate se esisto', in onda su Rai Uno, che ha collezionato 2.883.000 spettatori pari al 14.1% di share. Secondo posto su Canale 5 per 'La Verità sul caso Harry Queber', con 2.584.000 telespettatori e il 12.7% di share. Terzo gradino del podio per '#Cartabianca', che ha debuttato su Rai3 ottenendo 1.225.000 telespettatori e uno share del 6,69%.









Fuori dal podio proprio il 'Festival di Castrocaro': lo show dedicato alle giovani promesse della musica italiana ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 5.5% di share. Durante l'esibizione di Gigi D'Alessio – super ospite del concorso canoro- Belen si è avvicinata al pianoforte dell'artista e ha scritto con il dito "Ti amo Stefano". Un bel gesto che ha subito lasciato il segno nei telespettatori più romantici e al quale De Martino ha replicato con un sorriso.





Ma è stata anche una serata di tante gaffe per la showgirl argentina. E come sempre i social hanno commentato la serata sui social lanciando frecciatine e accuse alla Rodriguez. La più grossa? Belen ha presentato il "brano" Cambiare di Alex Baroni come se fosse l'inedito di uno dei partecipanti alla gara. "Ah quindi per Belen Cambiare di Alex Baroni è l'inedito di questo Riad. Complimentissimi eh", ha notato sarcasticamente un utente.





“Dite a Belen che Cambiare di Alex Baroni non è un inedito del concorrente”, ha aggiunto qualcun altro. ”Siamo in un momento storico in cui Belen e Stefano conducono; Elodie giudica; La De Lellis sfila a Venezia. E poi a bruciare è l’Amazzonia”, ”Sto da vedendo da 7 minuti #Castrocaro #castrocaro2019 e Belen e De Martino hanno fatto 12 errori, prima come sono andati?”.

