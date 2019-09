È andata davvero male! Brutte notizie per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Ad aggiudicarsi la prima serata di ieri, martedì 3 settembre 2019, è stata la replica del film ‘Scusate se esisto’, in onda su Rai Uno, che ha collezionato 2.883.000 spettatori pari al 14.1% di share. Secondo posto su Canale 5 per ‘La Verità sul caso Harry Queber’, con 2.584.000 telespettatori e il 12.7% di share. Terzo gradino del podio per ‘#Cartabianca’, che ha debuttato su Rai3 ottenendo 1.225.000 telespettatori e uno share del 6,69%.

Fuori dal podio l'evento televisivo 'Festival di Castrocaro', condotto dalla coppia (sul palco e nella vita privata) Belen Rodriguez e Stefano De Martino: lo show dedicato alle giovani promesse della musica italiana ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 5.5% di share.









Su La7 'In onda' è stato visto da 1.018.000 telespettatori con uno share del 5,28%, mentre Retequattro con 'Stasera Italia Speciale' ha conquistato 775.000 telespettatori e il 3,83% di share. Sul Nove il film 'I pinguini di Mr. Popper' ha avuto un seguito di 505.000 telespettatori (2,4%), mentre Tv8 con il film 'Star Trek Beyond' chiude la classifica del prime time di ieri con 418.000 telespettatori e uno share del 2,1%.





Nell'access prime time è Rai1 a dominare con 'Techetechetè' visto da 3.832.000 telespettatori con il 17% di share. 'Paperissima Sprint' di Canale 5 ne ha ottenuti invece 3.187.000 pari al 14,13%. La rete ammiraglia Rai si aggiudica anche il preserale con 'Reazione a catena' grazie a 3.469.000 telespettatori e il 21,69% di share, contro i 2.657.000 e il 17,25% di 'Caduta Libera! Splash' di Canale 5.





