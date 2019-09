Bianca Guaccero, ma che hai fatto? Il drastico cambio look prima di Detto Fatto lascia a bocca aperta

Drastico cambio look per Bianca Guaccero. La bella presentatrice sta per tornare con una nuova stagione di Detto Fatto: se all’inizio il pubblico era titubante sul suo conto, poi tutti si sono dovuti ricredere. Bianca Guaccero è riuscita a ritagliarsi un posto d’onore nel cuore degli italiani che non hanno accusato più di tanto l’uscita di scena della ex padrona di casa storica del programma Caterina Balivo. La Balivo è passata al timone di Vieni da me, programma che va in onda alla stessa ora di Detto Fatto.

Per questo si temeva il flop e invece no. Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha convinto il pubblico che ormai la venera. Oltre che brava e spigliata, Bianca Guaccero è anche una donna meravigliosa. 38 anni, una gravidanza alle spalle, un fisico da urlo. Questa estate, con i suoi scatti in bikini ha fatto sognare i fan che l'hanno riempita di complimenti (e l'hanno accusata di essere troppo magra). Critiche a parte, Bianca si prepara al grande ritorno in tv…









Proprio di recente la conduttrice è tornata sul set, in occasione di alcune riprese per il programma. A giudicare dalle immagini trapelate dalle Instagram Stories del programma, sembrerebbe che la Guaccero abbia girato il video per promuovere il programma o forse un servizio fotografico. No, per fare un video, quello postato dal profilo del programma su Instagram. Sono proprio quelle immagini a lasciare senza parole. Il motivo? Il nuovo look della Guaccero. Un cambio radicale. A dire poco. Ma davvero si presenterà così a Detto Fatto?





Bianca si è mostrata ai suoi follower con un inaspettato caschetto rosa e con la frangetta! Il cambiamento è drastico e, ovviamente, ha lasciato senza parole i fan. Sarà una parrucca? Probabilmente sì. Ma l'impatto visivo è davvero forte… E comunque Bianca Guaccero è sempre bella. Anche con i capelli rosa. Siamo curiosi di vedere come si presenterà al suo pubblico… Lo show di Bianca Guaccero è appuntamento fisso su Rai 2 ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì.





I piani alti della Rai, però, hanno reputato il programma troppo costoso e hanno fatto dei tagli. Così da quest’anno Detto Fatto andrà in onda solo quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì. La puntata del venerdì è stata cancellata e verrà sostituita da un montaggio dei migliori momenti della settimana. Il pubblico non è particolarmente felice di questa decisione ma ormai è deciso…

