Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli incantano Venezia: sul red carpet si presentano così

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno incantato Venezia. I due hanno sfilato sul red carpet lasciando tutti senza parole. Ciò che ha stupito tutti è l’abito sfoggiato dalla corteggiatrice: un vestito stupendo che ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori ma anche di quelli che non sapevano minimamente chi fosse. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione erano elegantissimi e bellissimi. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi indossava uno smoking nero dal taglio classico.

La sua splendida fidanzata, invece, ha indossato un abito nero e giallo firmato da Carlo Pignatelli per la collezione Cerimonia Donna 2019. Sembrava una dea… E quell'abito metteva bene in evidenza il corpo perfetto di Arianna. Insieme erano splendidi: un mix di romanticismo e sensualità. Ma è stato senza dubbio l'abito di lei a incantare tutti. Fondo nero che si alternava con un giallo acceso impreziosito da un gioiello sul punto vita.









I fan sono rimasti senza parole soprattutto perché sono abituati a vedere Arianna in versione sportiva. Peccato perché con quell'abito elegante stava un incanto. Nonostante non abbia nulla a che fare con il mondo del grande schermo, Arianna ha dimostrato di avere classe da vendere. Oltre all'abito azzeccatissimo, anche i capelli erano perfetti così come il trucco. I capelli erano sciolti e leggermente ondulati, mentre il make-up era curatissimo ma non esagerato.





Belli e innamorati, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, in barba alle voci che li volevano in crisi, sul red carpet di Venezia si sono mostrati più affiatati che mai. Belli, eleganti, mai fuori luogo e soprattutto umili. Sarà per questo che i due hanno conquistato tutti? Ovviamente, oltre ai consensi ci sono state anche delle critiche. Qualcuno ha chiesto cosa ci facessero quei due a Venezia… I soliti invidiosetti? Bah, lasciamo stare.





Tra gli ex volti di Uomini e Donne, senza dubbio, quella che è giunta in laguna e più si è fatta notare è stata Giulia De Lellis, ormai star assoluta di Instagram. L’influencer è stata accompagnata dalla sua dolce metà Andrea Iannone ed è apparsa in un’incantevole abito rosa. L’abito, firmato Blumarine, era stato realizzato appositamente per lei. Anche lei stava da Dio. Ed era bella e felice accanto al suo Andrea.

