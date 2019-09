“Sto male”. Elettra Lamborghini spaventa i fan: “Ho una paura atroce”

Elettra Lamborghini allarma i fan. La cantante si è lasciata andare a una serie di confessioni private suoi social. In particolare, la coach della scorsa edizione di The Voice ammette di aver sviluppato una paura per le persone, molto forte. Soffre molto per quanto sta vivendo, ma cerca comunque di non darlo a vedere. Infatti, vediamo Elettra Lamborghini sempre sorridente e divertita. Eppure anche lei si ritrova a vivere delle situazioni spiacevoli e questa, di cui ha parlato qualche ora fa, è una di quelle.

Nello specifico, avverte questa particolare paura nei confronti delle persone quando si trova da sola, in posti che lei considera sicuri. Ci tiene, pertanto, a precisare che ciò non accade negli ambienti lavorativi, ad esempio a un concerto o in un instore. Nello specifico questa paura si scatena in luoghi in cui solitamente non si aspetta che ci siano persone che vogliono fare una foto con lei. “Io da quest’anno, non lo dico e cerco di non farlo notare, ho sviluppato una paura per le persone, atroce”. Continua dopo la foto









Così inizia il suo sfogo su Instagram la cantante. Elettra poi continua specificando cosa prova: “Soffro da matti, cerco di non farlo vedere. Sto malissimo ma sono sempre col sorriso.” La Lamborghini ammette di provare questa paura così forte quando è da sola, in posti che lei considera “sicuri”, dove non si aspetta che le persone vogliano fare foto con lei. Elettra entra nel dettaglio e parla di psicologia. Continua dopo la foto





“Questo succede, in psicologia, quando una persona viene toccata nella sua comfort zone”, dichiara la cantante. Quando le persone violano, appunto, questi posti sicuri lei tende a scappare a causa dell’ansia. In particolare, fugge e si rifugia in uno stanzino. Elettra Lamborghini si sfoga sui social per un motivo per preciso. La cantante rivela di aver letto un messaggio di una signora che l’ha vista scappare in uno stanzino. Continua dopo la foto







“Non mi vergogno a dire questa cosa, perché mi è successo più volte”, confessa la Lamborghini. Attraverso questo inaspettato sfogo, vorrebbe far capire alla gente che anche i personaggi pubblici hanno un cuore. Elettra Lamborghini, nelle ore scorse aveva affascinato il Festival del cinema di Venezia: corpo statuario e vestito mini che avevano fatto mandare in tilt la rete.

