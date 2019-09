“Il mio ultimo legame”. Lutto per Mara Venier: il cordoglio della conduttrice

Brutto momento per Mara Venier. La conduttrice veneta ha subito un grave lutto e sta soffrendo molto. È stata una perdita dolorosa per Mara Venier, che con la voce rotta dal pianto, parla di una delle amiche più care che abbia mai avuto in vita sua. La signora di Rai Uno, che è pronta a tornare in pista con Domenica In, sta soffrendo molto per la perdita di Elsa Svalduz, l’imprenditrice e icona di stile ed eleganza venuta a mancare lo scorso sabato 31 agosto all’età di 92 anni.

Il rientro dalle vacanze della signora di Domenica In è stato all'insegna della tristezza. Elsa era una sua cara amica e la Venier non riesce ad accettare quella perdita. "Elsa era il mio ultimo legame con il mio amato Veneto, una donna speciale, un'amica autentica e sincera, direi di più, una sorella maggiore, un pezzo della mia famiglia" ha raccontato Mara Venier a Tribuna Treviso che l'ha intervistata. Un dolore grande, un legame forte.









Imprenditrice, icona di stile ed eleganza, protagonista della mondanità, così viene ricordata dalla città di Treviso Elsa Svalduz. Tante le personalità di rilievo e i vip, che nel corso della sua carriera, avevano stretto legami d'amicizia, con la proprietaria di diverse boutique di prestigio in Veneto. Originaria di Venezia, la Svalduz si era trasferita a Treviso da giovane. Lì aveva aperto uno dei suoi primi negozi d'abbigliamento. Seguirono le storiche boutique di via Barberia e piazza Pola.





Da qualche tempo Elsa Svalduz viveva nella residenza CasaMia di Casier ed è lì che si è spenta a 92 anni, dopo una vita di successo, mondanità e affetto. I funerali della donna si svolgeranno mercoledì 4 settembre alle 10, al Duomo di Treviso. Oltre Mara Venier, tanti sono i vip che si sono uniti al dolore della famiglia dell'imprenditrice scomparsa e saranno tanti quelli che prenderanno parte al funerale per darle un ultimo saluto.





In passato Elsa Svalduz aveva intrattenuto rapporti di amicizia anche con Dalila Di Lazzaro, Paolo Villaggio e Marta Marzotto, a cui somigliava moltissimo e di cui spesso riceveva le visite. Elsa Svalduz lascia i figli Franco e Paolo. Sorridente ed elegante, aveva un portamento fiero che la faceva notare da tutti. Amante dei viaggi e dell’Africa, trascorreva i mesi più freddi in Kenya, circondata dalla savana.

