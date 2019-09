Maria De Filippi da giovane: le rarissime foto. Mai vista? La trasformazione è pazzesca

Ormai abbiamo a imparato a conoscerla bene. Maria De Filippi è la regina indiscussa di Mediaset e, in qualche modo, anche di tutta la televisione italiana. Ogni programma che propone in televisione e porta avanti sembra rispondere sempre alle esigenze del pubblico che la premia con un successo di ascolti dietro l’altro.

Ma com'era Maria De Filippi quando era giovane? La conduttrice ha avuto un passato abbastanza sorprendente agli occhi di chi la conosce oggi. ''Sono stata educata in maniera severa. – ha dichiarato qualche anno fa in un'intervista rilasciata a Vanity Fair – Volevo addirittura fare la suora, pregavo sempre''. ''Sì, ne ho combinate davvero tante. Se uscivo con gli amici, per smollare i freni inibitori bevevo tantissimo. I miei weekend a Cervinia erano pieni di Negroni, vodka lemon e tequila boom boom. Oggi sono astemia. Smisi quando un giorno, al bar delle guide dove andavo ogni sera, ordinai un caffè. Il barista mi chiese se volevo la correzione: erano le 11 di mattina''.









Prima di incontrare Costanzo, nel 1989, la De Filippi non aveva mai pensato a un futuro nel mondo dello spettacolo. Inizia a studiare giurisprudenza, si laurea con 110 e lode e prende la specializzazione in Scienza delle Finanze per tentare la carriera in Magistratura. De Filippi però non è solo una dominatrice della TV ma anche un esempio di stile. Negli anni il suo look è molto cambiato, e con esso la sua fisicità. Da giovane era del tutto differente da com'è adesso e i fan sono rimasti sconvolti.





Sul web sono presenti alcune foto poco conosciute della conduttrice di casa Mediaset. Negli scatti è ritratta da giovane e senza trucco, quando ancora non era famosa. Si nota bene il cambiamento fisico, soprattutto nel viso, avvenuto negli ultimi 20 anni. Oggi è più femminile rispetto al passato, quando sembrava un maschiaccio anche nel modo di vestire. Maria si è sempre distinta dalle sue colleghe per la fisicità, androgina ed asciutta.





Alta 1 metro e 68 centimetri, la conduttrice pesa infatti 57 chilogrammi: la sua silhouette fa invidia tutt'oggi a molte donne, anche grazie a sport come tennis e sci, che contribuiscono a tenerla in forma. Dopo il grande successo di C'è Posta per Te a fine anni '90 e nei primi anni del 2000, è parecchio cambiata. Rispetto ai suoi esordi, ha cominciato a sfoggiare proprio in quegli anni un look che ne ha messo in risalto bellezza e fisicità.

