Grande Fratello Vip, le ultime novità su cast e opinionisti. Ecco i nomi della squadra di Alfonso Signorini

È partito il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sarà al timone ed è pronto a creare una squadra importantissima per quanto riguarda gli opinionisti e i volti dello spettacolo. I primi contatti, stando a quanto si legge su TvBlog, erano stati con Katia Ricciarelli ed Elenoire Casalegno. La trattativa però si è conclusa con un nulla di fatto. Stesso discorso per Giulia De Lellis e Pamela Prati per diversi motivi. Continua a leggere dopo la foto.

La prima infatti sarebbe impegnata altrove, la seconda dovrebbe essere protagonista di un altro programma Mediaset. L’opinionista principe, insomma, dovrebbe essere una donna, come in passato fecero Manuela Arcuri, Vladimir Luxuria, Simona Izzo e Iva Zanicchi. Contattata anche Federica Benincà, che su Instagram ha rivelato: “Progetti futuri televisivi? In realtà sì. Però non dico nulla finché non è tutto su carta. Ovviamente, appena sarà, sempre se sarà tutto confermato, sarete le prime a saperlo”. Continua a leggere dopo la foto.









Il probabile cast del Grande Fratello Vip, per ora dovrebbe vedere la modella Natalia Bush, nonché ex concorrente de La Talpa, e Nora Amile che gli appassionati ricorderanno a La Pupa e il Secchione. Immancabili le presenze oscure e sovrannaturali del Divino Otelma e di Giucas Casella, che tra magie e ipnosi portano in dote l’esperienza anche de L’Isola dei Famosi. Sempre da quest’ultimo reality dovrebbero arrivare le modelle Fernanda Lessa e Claudia Galanti, mentre si devono sciogliere le riserve su Loredana Lecciso. Continua a leggere dopo la foto.





Un po’ di pepe nel cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sarà portato dall’attrice hard Cicciolina e dal suo avvocato Luca Di Carlo, nonché dall’attrice Eva Robins. Occhio poi alla carrozzata degli ex di Uomini e Donne, rappresentata da Mariano Catanzaro, Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Tanta carne sul fuoco, insomma, ma non finisce qui. Perché ci sono un altro paio di nomi, ovviamente tutti da confermare. Continua a leggere dopo la foto.





Gli ultimi botti sono dedicati alla ballerina Matilde Brandi, all’attore Kabir Bedi, che ricorderete anche per la partecipazione all’Isola dei Famosi, e al cantante Shalpy, che aveva fatto impazzire i fan a Pechino Express. Insomma il Grande Fratello Vip sta per partire. Con tantissimi personaggi.

